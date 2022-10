Sen Moniky Bagárovej o novom dome sa stal skutočnosťou, s Rumiou už v ňom konečne bývajú... Tak to tam teraz vyzerá.

Monika Bagárová akoby tušila, že vzťah s Makhmudom Muradovom jej predsa len nevyjde. Už v čase, keď si ešte dali šancu, kúpila pozemok neďaleko svojej rodiny pri Brne a pustila sa do stavby nového domu. Ani jej ho ešte nestihli dokončiť, a vzťah s Muradovom bol minulosťou. Celé leto sa Monika usilovne venovala svojmu domu, vyberala zariadenie a doplnky, aby sa v jeseni mohli s Rumiou presťahovať. A tá chvíľa práve prišla...

Monika zahlásila, že už s Rumiou konečne bývajú v novom, hoci je to eštestále „v procese“. Tento ich dom však bude pre ne dve ozajstným útočiskom i oázou pokoja. Je totiž zariadený tak, že pôsobí veľmi upokojujúco. Celý dom je ladený v bielej a bledej sivoružovej farbe, čo navodzuje pocit čistoty, priestoru, ale aj príjemnej pohidy. Dom má 5 izieb, jeho súčasťou má byť v budúcnosti aj nahrávacie štúdio.

Aby priestor v dome pôsobil ešte vzdušnejšie, Monika využila obrovské zrkadlá tak v kúpeľni, ako aj v obývačke. A, samozrejme, dala si záležať aj na izbe svojej dcéry Rumie. Tej tam pripravila také hniezdočko, v ktorom sa bude cítiť ako princezná. "Tak v takom pelíšku by som teda zaspala hneď, a ani by nikto nemusel hovoriť rozprávku, ani by som sa nepohla, nič nepotrebovala a, len spala ako princezná," potvrdila dojem z izby Rumie aj fanúšička Romana. Veď pozrite, aké to tam má všetko pekné. FOTO v GALÉRII!