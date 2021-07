Monika Bagárová po dlhšom čase konečne zverejnila spoločnú fotku s partnerom Makhmudom Muradovom, fanúšikom udrel do očí jeden detail.

Speváčka Monika Bagárová sa spolu s jej partnerom Makhmudom Muradovom tešia na sociálnej sieti z veľkej priazne ich fanúšikov. A po tom, čo sa im pred vyše rokom narodila dcéra Rumia, ich začali všetci vnímať ako veľmi sympatickú mladú rodinu. Monika ich občas potešila spoločnými rodinnými zábermi v trojici, to sa však od istého času zmenilo.

Spoločné fotky s Makhmudom sa akosi vytratili, Monika sa ukazovala len s dcérou Rumiou, a tak sa začali množiť správy o ich rozchode. Keďže dvojica je veľmi obľúbená u svojich fanúšikov, na tieto správy reagovali veľmi citlivo. Veci sa po tom pokúsila uviesť na pravú mieru Monikina sestra Natalie, ale napokon aj samotný Makhmud. Podľa ich slov je všetko v poriadku, len sú obaja veľmi zaneprázdnení pre množstvo povinností vyplývajúce z ich práce.

Makhmud ubezpečoval fanúšikov, že oni dvaja s Monikou s ich dcérou Rumiou si žijú spokojný život v súkromí, a o iných sa nestarajú. Priznal tiež, že je veľmi často odcestovaný kvôli povinnostiam, ale každú voľnú chvíľu trávi so svojimi dievčatami.

A napokon sa aj Monika rozhodla zverejniť nové spoločné rodinné fotky, aby každému dokázala, že u nich doma je všetko v poriadku. K fotkám pripásala iba stručné: "Spolu navždy ..🤍" a Makhmud jej v komentári polichotil: "Maminka, tebe to nejako pristane 😀" a tiež pripísal slovo "navždy"☝. Fanúšikovia fotky zahrnuli pochvalnými komentármi, ako im to spolu pristane a že takto predsa nevyzerá pár, ktorý sa práve rozišiel. Lenže človek sa všetkým nezavďačí. Poniektorým udrel do očí jeden detail na fotkách a hneď začali mudrovať, že na tých chýroch o rozchode predsa len niečo bude... V každom prípade, oni dvaja najlepšie vedia, ako to medzi nimi je, ostáva veriť, že to "navždy spolu" sa im splní.