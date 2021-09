Monika Bagárová to už netají, otvorene prezradila celú pravdu o svojej dcére Rumii.

Dcéra speváčky Moniky Bagárovej a MMA zápasníka Makhmuda Muradova Rumia však rastie ako z vody, každý deň je to s ňou iné, raz horšie, raz lepšie. Pre Moniku je však zmyslom je života. "S tebou život dostal tie pravé hodnoty a začal byť naozaj farebný. Keď poviem, že nič silnejšie som v živote nezažila, tak mi všetky mamičky na svete dajú za pravdu. Prajem Ti, aby ťa láska, smiech, zdravie a božie požehnanie sprevádzalo po celý život. Už teraz viem, že z teba raz bude dobrý a láskavý človek, ktorý okolo seba bude rozdávať radosť lásku a dobro. Ďakujem pánu bohu za ten najcennejší dar, aký som od života mohla dostať."

Monika za dcéru ďakuje každý deň: "Ďakujem tam hore, že nám poslal Ruminku🤍 Milé, citlivé, usmievavé dievčatko, ktorá nám zmenilo kompletne život. Bola som pripravená na to, že je to veľká láska, videla som to okolo seba. Hlavne u svojich rodičov, s akou láskou a starostlivosťou vychovali mňa a sestru. Za to som im nesmierne vďačná. Ale, že je to taká veľká láska, také puto, také neopísateľné, to človek nepochopí, kým to nezažije. TO JE NAJVIAC NA SVETE."

Speváčka zverejnila aj veľmi milú osobnú fotku z obdobia krátko po pôrode, keď mali Ruminku doma a po prvý raz ju sami kúpali: "Fotka, keď sme ju kúpali prvýkrát spolu, bez mojej mamky 😅 Nikdy nezabudnem, ako som sa bála 🙊 Mach to za mňa trochu prevzal a priznám sa, že ma upokojilo, že aspoň jeden z nás nebol taký "vyklepaný" ☺️ ♥ .

Teraz má malá Rumia už vyše roka, rastie z nej malá "modelečka". Monika zverejnila na sociálnej sieti jej najnovšie fotky a musela otvorene priznať celú pravdu o svojej dcére. Pozrite si FOTKY v GALÉRII, aj to, čo Monika napísala o svojej dcére.