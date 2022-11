Bagárová v novom dome s Rumiou týmito zábermi zaskočila: Nik by nečakal, že... FOTO ako dôkaz!

Monika Bagárová ukázala zábery s Rumiou z nového domu, no týmto všetkých prekvapila. Makhmud bude len pozerať...

Monika Bagárová sa definitívne presťahovala z Prahy bližšie k svojej rodine a teraz si spolu s dcérou Rumiou užíva nový dom neďaleko Brna. Sťahovanie chcela mať čím skôr za sebou, preto jej neprekážalo, že dom ešte nie je celkom dokončený, hoci už teraz je jasné, že to tam bude mať oveľa krajšie, než aké to mala v dome s jej expartnerom Makhmudom Muradovovm.

Nový dom bude pre Moniku a Rumiu ozajstným útočiskom i oázou pokoja. Je totiž zariadený tak, že pôsobí veľmi upokojujúco. Celý dom je ladený v bielej a bledej sivoružovej farbe, čo navodzuje pocit čistoty, priestoru, ale aj príjemnej pohody. Dom má 5 izieb, jeho súčasťou má byť v budúcnosti aj nahrávacie štúdio.

Poschodový dom má veľké okná a aby priestor v dome pôsobil ešte vzdušnejšie, Monika využila obrovské zrkadlá tak v kúpeľni, ako aj v obývačke. A, samozrejme, najviac si dala záležať na izbe svojej dcéry Rumie. Tej tam pripravila také hniezdočko, v ktorom sa bude cítiť ako princezná.

Detskú izbičku zariadila spoločne s profesionálnou dizajnérkou, zvolili matnú ružovú, šedú, bielu, svetlo hnedú... Nič zbytočne krikľavé, ale skôr priestor navodzujúci pokoj a pohodu. Nechýba ani típí, kam sa môže Rumia schovať, sú tam aj veľké plyšové zvieratá, pohodlné kresielko a, samozrejme, postieľka. Tú zdobia mäkké zábrany a rôzne látkové ozdoby.

Ruminku hneď zaujali hviezdičky nad posteľou. Keď Ruminka prvýkrát uvidela svoju novo zariadenú izbu, hneď do postele skočila a bola celá šťastná. V izde má aj poličky s jej vecami a hračkami, na stenách sú fotky Moniky Bagárovej s dcérkou, no jednu vec by ste tam márne hľadali.