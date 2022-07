Monika Bagárová je po rozchode s Machom Muradovom ako vymenená, pozrite si FOTO ako dôkaz vnútri!

Bývalá SuperStaristka Monika Bagárová (28) má za sebou nie príliš príjemné obdobie, keď musela už po druhý raz riešiť rozpad svojej rodiny s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom (32). Tentoraz je to však definitívne, ako potvrdila aj svojím fanúšikom. „Chcela by som vám oznámiť, že spolu s Machom nežijeme. Dali sme tomu šancu ako rodičia, bohužiaľ nám spoločný život už nerobí radosť,“ oznámila fanúšikom a dodala, že tentoraz už nie je žiadna šanca na návrat. Podstatné však je, že ako rodičia sa vedia dohodnúť a pre Rumiu budú obaja naďalej fungovať tak, aby jej nič nechýbalo.

Zdá sa, že nateraz je jedinou Monikinou Láskou jej dcéra Rumia, ktorej k druhým narodeninám nadelila krásny dar v podobe piesne Vysněná, v ktorej sa vyznala zo svojich pocitov. A hoci ju rozchod s Machom veľmi bolel, život ide ďalej. „Točím album, takže sa venujem hudbe, staviame domček a po lete prebehne veľké sťahovanie. A budeme si užívať naplno! Krásne počasie a tak,” načrtla speváčka pre extra.cz svoje plány o nových začiatkoch.

Rozchod Moniku predsa len poznačil, hoci sa snažila usmievať, bolo cítiť, že nie je v poriadku a má za sebou ťažké obdobie. No keď sa nedávno na sociálnej sieti pochválila novými fotkami, všetci zostali len pozerať. Monika bola ako vymenená, čo si všimli aj jej fanúšičky: "Viem, že máte teraz opäť blbé životné obdobie, ale pripadáte mi viac spokojná, ako keby sa Vám uľavilo. Moc Vám to pristane," napísala jej Hanka a pripojila sa aj Kamila: "Nebudem riešiť vzhľad, ale to čo z teba vyžaruje a čo si preniesla do malej, to je až magické kúzlo." A majú pravdu, pozrite si nové FOTKY Moniky a jej Rumie, nespustíte z nich oči.