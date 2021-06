Monika Bagárová odhalila nepríjemnú pravdu o svojom vzťahu s Makhmudom.

Ako mladučké dievča Monika Bagárová pred rokmi zahviezdila v speváckej súťaži. Po nej na rozdiel od mnohých iných "nezapadla prachom" nielen preto, že dobre spieva, ale aj preto, že dobre vyzerá. Napriek tomu, že dospela v pekné žieňa a nemala núdzu o záujem pánov, vo vzťahoch sa jej nedarilo možno tak, ako by si predstavovala.

Pred rokmi, krátko po skončení súťaže SuperStar Moniku spájali so speváckym kolegom Benom Cristovaom. Neskôr mala randiť s fešným americkým podnikateľom a lietala za ním za veľkú mláku. Toho po ich rozchode nahradil o tri roky mladší slovenský hudobník Dávid Hodek, ale ani tento vzťah nefungoval. Napokon sa Monike podarilo prekonať smolu v láske a priznala, že je šťastne zamilovaná. Jej fanúšikovia však zostali v šoku, keď im prezradila, kto je jej vyvolený. Rozhodne to nebol nikto zo šoubiznisu. Monika sa totiž zamilovala do známeho a úspešného MMA zápasníka Makhmuda Muradova, s ktorým sa podľa jej slov poznala už dlhšie.

A Monika na svoju novú lásku spievala samé chvály. Podľa nej, hoci je to tvrdý bojovník, vie byť romantický. Navyše je rodinne založený a vždy ochotný pomôcť iným. Monika sa vyznala, že jej s ním je krásne a priala by si, aby už boli spolu navždy. Dokonca sa dokázala preniesť aj ponad to, že jej priateľ v minulosti nakrútil šteklivú snímku pre gayov. Speváčka potvrdila, že o tom vedela od začiatku vzťahu a neodsudzuje ho za to, lebo vie, v akej ťažkej situácii vtedy bol a prečo to urobil.

Monika a Makhmud si spoločne zariadili dom a už vyše roka sa tešia z dcéry Rumie. Monika sa popri dcére už púšťa aj do práce, a Makhmud sa venuje svojmu športu. Všetko by vyzeralo byť v najlepšom poriadku, keby nedávno Monika na svojho partnera nevypenila. Speváčka prezradila, že život s profesionálnym športovcom nie je vždy idylka. Makhmud často cestuje, a ona zostáva s dcérou sama. No keď je doma, je to ešte hrošie. Ako profesionál trénuje dvakrát denne, aj v nedeľu, a tak Monika denne len perie a perie prepotené športové oblečenie.