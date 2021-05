Monika Bagárová sa už presne rok teší z vytúžene dcéry Rumie.

Speváčka Monika Bagárová má s uzbeckým MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom dcéru Rumiu, ktorá práve oslávila svoje prvé nrodeniny. Dievčatko dostalo meno po Makmhudovej mame a robí radoisť nielen svojim rodičom. Monikina dcéra Rumia je veselé, usmiate dieťa, ktoré sa má k svetu, hoci, ako sa vraví, nie každý deň je nedeľa. K jednej takej fotke s Rumiou Monika napísala, že zase raz mali večer "party", keďže Rumia zrejme opäť nechcela spať, ale potom vyspáva aj do desiatej dopoludnia.

Rumia však rastie ako z vody, každý deň je to s ňou iné, raz horšie, raz lepšie. Pre Moniku je však zmyslom je života. Na sociálnu sieť jej napísala takéto krásne vyznanie: "Moja milá Ruminka, moje vysnívané dieťatko 🤍 Dnes sláviši svoje 1 narodeniny 🎂🧸 V rovnaký deň ako tvoj dedko, ten najlepší dedko, akého si si mohla priať 🤍 Chcela by som ti poďakovať, si to najcennejšie a najkrajšie, čo ma v živote mohlo stretnúť. "

Monika si pri Rumii uvedomila, čo sú skutočné hodnoty žiovta: "S tebou život dostal tie pravé hodnoty a začal byť naozaj farebný. Keď poviem, že nič silnejšie som v živote nezažila, tak mi všetky mamičky na svete dajú za pravdu🤍 prajem Ti, aby ťa láska, smiech, zdravie a božie požehnanie sprevádzalo po celý život. Už teraz viem, že z teba raz bude dobrý a láskavý človek, ktorý okolo seba bude rozdávať radosť lásku a dobro. 🤍Ďakujem pánu bohu za ten najcennejší dar, aký som od života mohla dostať."