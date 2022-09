Bagárovej EX Mach konečne opäť v Česku s dcérou, ale pozrite FOTO Rumie: Budete krútiť hlavou!

Konečne je so svojou Rumiou. Expartner Moniky Bagárovej je opäť v Česku a mohol sa stretnúť s dcérou, ale...

Pre svoju zaneprázdnenosť v rodnom Uzbekistane nemal dnes už bývalý partner Moniky Bagárovej čas na svoju rodinu, ale potom sa to skomplikovalo už úplne. V Českej republike nedostal víza na pobyt a do krajiny sa nemohol dostať. Takto prišiel o kontakt so svojou dvojročnou dcérou Rumiou. Teraz je už všetko inak, ako vysvetlil Muradov na sociálnej sieti.

Mach na sociálnu sieť zavesil fotografie z Prahy, medzi ktorými nechýbala ani aktuálna fotografia jeho dcéry Ruminky. „Konečne spolu,“ napísal k fotografii Muradov. „Bol som v Uzbekistane, požiadal som o vízum na Slovensku a vyhoveli mi. A keď som ho dostal, moja právnička urobila nejaké kroky, požiadali sme aj o slovenské, a aj to sme nakoniec dostali,“ prezradil Makhmud pre iSport, ako sa mu konečne podarilo stretnúť s dcérou. No keď uvidíte FOTO jeho Ruminky, budete len krútiť hlavou, veď pozrite v GALÉRII!