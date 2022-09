Michal David chcel dávnou fotkou zaspomínať na Hanu Zagorovú, no keď ju uvidíte, nedokážete od nej odtrhnúť oči...

Hitmaker Michal David (62) siahol do svojho archívu, aby zaspomínal na nedávno zosnulú speváčku Hanu Zagorovú (†75). Keď však jeho fanúšikovia tú fotku zbadali, pri pohľade na ňu ostali v šoku. Na spoločnej fotke spred 25 rokov okrem Michala Davida, jeho manželky Marcely Skuherskej (61) a módnej návrhárky Blanky Matragi (69) bola aj Hana Zagorová s manželom Štefanom Margitom (66) a Iveta Bartošová (†48) s Ladislavom Štaidlom (†75).

Fotografia vznikla na svadbe herečky Kateřiny Brožovej (54), ktorá sa vydávala za Zdeňka Tomana. Michal David k fotke pripísal len krátke: "25 rokov stará spomienka. Letí to... Príliš rýchlo..." Fanúšikov pri pohľade na dávnu fotku zamrazilo a mnohí boli aj dojatí. Zdá sa, že 25 rokov nie je zase až taká dlhá doba, ale... Vtedy boli všetci ešte mladí a krásni, Michala Davida by ste na fotke možno ani nespoznali. Smutným faktom však je, že traja ľudia z fotografie už nie sú medzi nami. Ako prvá z nich tento svet za tragických okolností opustila Iveta Bartošová a Davidovi fanúšikovia rovno napísali, že keby zostala so Štaidlom, všetko mohlo byť inak.

Nuž, kto vie, teraz sú už Iveta a Štaidl možno opäť niekde spolu, keďže muzikant opustil tento svet minulý rok na následky ochorenia covid. A tento vírus sa zrejme tiež podpísal pod zhoršený zdravotný stav Hany Zagorovej, ktorá nás opustila len koncom minulého mesiaca. Lenže ako hovorí Michal David, osud neoklamete...

Aj jemu osud nadelil trpké chvíle a trvalo celé roky, kýmto aspoň trochu prebolelo. V čase, keď táto fotografia vznikla, mal ešte šťastnú kompletnú rodinu, no o tri roky neskôr mu na leukémiu zomrela jeho vtedy desaťročná dcéra Míša. Michal po vyše 20 rokoch od jej smrti priznal, že človek sa s tým časom nejako zmieri, ale samozrejme, stále to bolí...