Nemá pokoj ani po smrti! Hoci uplynulo už osem rokov, odkedy tu Iveta Bartošová (†48) nie je stále riadne pochovaná. A dôvod? Z toho mrazí...

S Ivetou Bartošovou to posledné roky išlo z kopca, jej život bol ako na hojdačke. Iveta bojovala so svojimi démonmi, potom sa vždy našiel niekto, kto sa jej snažil pomôcť odraziť sa od dna, ale napokon to dopadlo tak, ako to dopadlo. Posledným Ivetiným "záchrancom" mal byť práve jej druhý manžel Josef Rychtář. Ako sa neskôr ukázalo, pre Ivetu nebol jej spriaznenou dušou, ona sa ho skôr bála.

Rychtář mal pod zámienkou, že Ivetu chráni, kompletne ovládať jej život. Odpočúval jej telefón, kontroloval, s kým sa stýka, s kým si píše sms správy. A keď Iveta prežívala úzkostné stavy, ponúkol jej na povzbudenie alkohol... Ako pred časom prezradila Ivetina mama Svatava Bartošová, Iveta sa jej mala zdôveriť, že sa chystala s Rychtářom rozviesť, ale potom sa všetko zvrtlo a ona spáchala samovraždu práve v deň jeho narodenín.

Mnohí Ivetiní priaznivci si myslia, že samovražda v deň narodenín manžela všeličo naznačuje... A Rychtář tak, ako sa snažil Ivetu ovládať až vlastniť počas jej života, robí tak isto aj po jej smrti. Rodina Ivety Bartošovej si želala pochovať ju v rodnej Čeladnej neďaleko Frenštátu pod Radhoštěm, ale to sa nestalo a Rychtář si ako vdovec presadil svoje. Pomníčky zriadil kúsok od miesta nešťastia a hrob, aj keď prázdny, dal postaviť v Říčanoch, hoci k tomuto miestu Iveta nemala žiadny vzťah.

Hoci Iveta má niekoľko pomníčkov a dokonca aj dva hroby, či skôr pietne miesta, pochovaná nikde nie je. Jej urnu by mal mať uschovanú Rychtář, ale tak, aby sa k nej nikto nedostal. "Doma mám nielen urnu s pozostatkami, ale aj oltárik. Nedal som urnu do hrobu zámerne, aby mi ju neukradli a neodovzdali pani Bartošovej, mamičke Ivety, a rozhodol som sa, že so mnou bude do konca života. Keby sa so mnou niečo stalo, mám to ošetrené tak, že sa k urne nikto nedostane," prezradil Rychtář pre portál extra.cz šokujúcu informáciu, ktorá o ňom veľa vypovedá...

Ivetini priaznivci si o tom myslia svoje. "Keby bol pán Rychtář solídny chlap, dal by urnu s pozostatkami jej synovi. Tam ona patrí, svojmu dieťaťu, nikomu inému," myslí si pani Marcela. "Práve ON by ju nemal mať doma. Alebo ju stále berie ako svoj majetok?," píše pani Vlastimila. "Nechápem, na čo si tú urnu doma schováva, čudujem sa, že to Arturovi nevadí, či s tým nejde nič robiť, aj keby súdne? Iveta si nezaslúži, aby stála niekde na kredenci!" hnevá sa fanúšička Iveta. Rodina Ivety Bartošovej tak zriadila aspoň pietne ieisto na rodinnom hrobe v Čeladnej, kam umiestnili aspoň jej fotografiu, pozrite si FOTO v GALÉRII.