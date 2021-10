Domenicovi Martuccimu vzťah s Bartošovou nevyšiel, ale pozrite, ako vyzerá matka jeho syna. Neskutočná podoba s Ivetou!

Talianskemu grófovi Domenicovi Martuccimu sa české dievčatá vždy páčili, a tak nečudo, že ho pred desiatimi rokmi očarila aj Iveta Bartošová (†48). Jej životný príbeh bol podľa Domenica neskutočný a veľmi smutný. Speváčka mala síce zlato v hrdle, ale bola príliš citlivá a doplatila na to. Domenico si Ivetu bude vždy pamätať takú, aká ho očarila pri ich prvom stretnutí - skromnú a láskavú.

Život však ide ďalej, a tak sa Domenico päť rokov po smrti Ivety Bartošovej oženil so svojou novou partnerkou, ekonómkou Nikol Vrbovou. "Naša svadba bola len ďalším krokom na ceste za šťastím a verím, že vždy budem schopný napĺňať našu lásku a môj sľub a budem ju milovať tak, ako si táto nádherná bytosť zaslúži," napísal vtedy na sociálnej sieti k spoločným fotografiám zo svadby, ktorá sa konala na jachte. Mnohí fanúšikovia si vtedy všimli, že Domenicova vyvolená sa typovo veľmi podobá na jeho exmilenku Ivetu Bartošovú...

A teraz sa Domenico pochválil so šťastnou novinkou, jeho manželka Nicol mu porodila vytúženého syna. "Alexander Vincent Martucci - 16. 10. 2021," napísal Domenico pod fotku bábätka. "Som najšťastnejší otecko na svete! Ďakujem mojej milovanej manželke, že mi darovala to najcennejšie v živote, nášho krásneho a zdravého syna. Navždy vás budem s mamičkou milovať, Alex. Ste to najkrajšie, čo ma v živote mohlo stretnúť. Sme rodina," vyznal sa Domenico.