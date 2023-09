Známe tváre sa rady pochvália svojím bývaním a záhradou, kde nemôže chýbať bazén. Vďaka nemu ich hniezdočká pripomínajú dovolenkové destinácie.

Ako na dovolenke sa cítia po celý rok. Mať veľký dom so záhradou a ešte k tomu s bazénom je snom množstva Slovákov. Mnohé slovenské i české osobnosti si tento luxus dopriali iba túto sezónu, iní majú bazén na svojom dvore už nejaký ten rok. Pozrite sa, kde počas leta plávali Oliver Andrásy, Jasmina Alagič s Rytmusom, Michal David, pri ktorom bazéne opaľovali svoje krivky Monika Beňová, Zuzana Vačková či Monika Bagárová. Vlastný bazén je počas leta na nezaplatenie. Mnohé dámy bez okolkov zhodia plavky a opaľujú sa „naostro“ ako napríklad Sisa Lelkes Sklovská. Iní sa vo vode chladia naraz so svojím domácim miláčikom podobne ako Robo Opatovský. Mnohí si doma vybudovali relaxačný wellness, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani luxusné hotely, a určite si ho doprajú aj počas blížiacich sa jesenných dní.

V bazéne so psom

Pred rokmi ušiel Robo Opatovský (51) aj s rodinou od ruchu veľkomesta na Záhorie. V Skalici postavil nový ekodom a cez leto pred štyrmi rokmi sa doň rodina presťahovala. Zhruba pred rokom sa rozhodol zmeniť jeho exteriér. Ruky od hliny si však nešpinil on, zavolal si na to odborníkov spolu s televíznymi kamerami, ktorí mu urobili krásnu záhradu. So zmenami však zjavne neskončil. Počas tohto leta sa pochválil ďalšou novinkou. Okrem veľkorysého pozemku a záhrady sa už spevák teší aj z rozľahlého bazéna. Je zasadený do zeme a má oválny tvar. Jeho okolie vykachličkoval a pridal aj schodíky. Teraz celý dom pôsobí ako oáza pokoja. „Ja aj môj ‚yorkie‘ milujeme vodu,“ pochválil sa spevák, ktorý si so svojou Lilinkou rád zapláva.

„Ja aj môj ‚yorkie‘ milujeme vodu,“ pochválil sa spevák. Zdroj: INSTAGRAM/ROBO OPATOVSKY

Na mieru

Česká speváčka Monika Bagárová (29) po rozchode so zápasníkom MMA a otcom dcéry Rumie Machmudom Muradovom, opustila Prahu. Za svoj domov zvolila Brno, kde sa pred rokom nasťahovala už do vlastného domu, ktorý jej postavili podľa vlastných predstáv. Má päť izieb a jeho súčasťou je aj nahrávacie štúdio. Dcéra má vlastnú izbu a v záhrade pred tromi mesiacmi postavila bazén, kde sa toto leto učila Rumia plávať. Bazén jej vyrobili na mieru a využila aj lamelové zastrešenie, čo je podľa výrobcu nielen ekonomické, ale aj ekologické. Monika doň zvolila schody z protišmykového materiálu po celej jeho krátkej strane. „Mohli sme povedať, aký presne chceme, a preto som myslela v prvom rade na Rumiu, deti, na bezpečnosť a na to, aby bolo čo najmenej starostí s jeho údržbou aj v zime,“ priznala Bagárová, ktorá dala okolo bazéna sivú kamennú dlažbu a jeho okolie zútulnila kvetmi, sedením a veľkou novou pergolou.

Bagarová si dala postaviť bazén na mieru pred troma mesiacmi. Dcéru Rumiu v ňom už učila plávať. Zdroj: INSTAGRAM/BAGAROVAMONIKA

Jeden nestačí

V nenápadnej časti Prahy v Křesliciach má svoj vysnívaný domov český hitmaker a spevák Michal David (63). Pred desiatimi rokmi pri ňom vybudovali rozľahlý bazén, ktorý dal zastrešiť. „Údržba je náročnejšia, ale o tú sa starám sám, tak to klape a som spokojný,“ priznal v minulosti umelec, ktorý si v záhrade a v dome vybudoval hotový domáci wellness, ktorý využívajú aj jeho priatelia. „Hostia si tu môžu užiť vírivku, saunu, je tu fitko i masážne kreslo,“ vymenoval pán domáci svoj arzenál. „Na zasklenej terase máme kuchynku s grilom. V lete veľa grilujem,“ tvrdil spevák, ktorý si pred rokmi zariadil ešte jeden domov. Pred siedmimi rokmi kúpil vilu na španielskom ostrove Tenerife, kde si tiež užíva bazén v tvare slzy.

