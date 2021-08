Belohorcová na novej FOTO s mužom, ten detail zbadal každý: Veď oni sú... To nemôže byť pravda!

Zuzana Belohorcová si opäť užíva život na pláži, ale pozrite, akou fotkou s mužom sa pochválila. Veď tí dvaja vyzerajú ako...

Keď sa Zuzana Belohorcová a jej manžel Vlasto Hájek rozhodli opustiť slnečné Miami, bolo im najviac ľúto za životom na pláži. Preto hľadali nejaké podobné miesto v Európe, kde je to podľa nich bezpečnejšie. Ako prvú si zvolili španielsku Marbellu, žiaľ, dlho tam nevydržali. Na ich vkus tam bolo pomerne chladné počasie, často tam pršalo, jednoducho nič pre milovníkov slnka.

Akčný Vasto sa porozhliadol po novom mieste ich pobytu a zanedlho presťahoval rodinu na ostrov Tenerife, kde sa vyskytuje aj česká komunita. Svoje vily či apartmány tam majú napríklad aj hitmaker Michal David či herečka Alice Bendová. Tu už sa rodinke zapáčilo oveľa viac, najmä pre stabilné slnečné počasie.

Jedinou chybičkou krásy života na Tenerife je to, že v prenajatých domoch je veľa turistov, ktorí do noci žúrujú. A zjavne takéto domy sú aj v Zuzaninom susedstve. Tento nedostatok však dokážu vyvážiť nádherné pláže a more, ktoré si Zuzana s rodinou dosýta užíva. Zuzana si pochvaľuje, že na Tenerife je život bližší tomu miamskému.

Zuzana nedávno potešila fanúšikov nádhernými zábermi z pláže, na ktorých si užíva morské vlny, sama aj s manželom. Keď fanúšikovia zbadali ich spoločnú fotku, mali hneď jasno. Tí dvaja vyzerajú celkom ako...