Belohorcová so sestrou v plavkách, z tých FOTO neodtrhnete oči: To vážne vyzerajú takto? Sila!

Zuzana Belohorcová sa pochválila fotkami so sestrou v plavkách, takú reakciu fanúšikov asi nečakala.

Zuzana Belohorcová si užíva život na slnkom zaliatom Tenerife, odkiaľ sa často zvykne pochváliť fotkami v jej zvyčajnom outfite, teda v plavkách. Tentoraz sa na fotkách spolu s ňou objavila aj jej sestra Adriána a Zuzanine fanúšičky si na nich doslova zgustli.



Zuzana aj Adriána totiž predviedli také figúry, že im ich môžu závidieť aj o dve desiatky mladšie baby. "Vyzeráte perfektne Zuzka, je vidieť, že ste na sebe riadne popracovali, postavička ako 20 ročné dievča," napísala Zuzane fanúšička Monika. A iné zašli ešte ďalej, keď Zuzanu so sestrou prirovnali k sestrám Krainovým: „Kam sa hrabú namachrované Krainovky, vy ste super a normálne,“ polichotili jej.



Pravdou je, že Zuzana Belohorcová sa občas zvykne pochváliť aj spoločnými fotkami v plavkách spolku so sestrami, podobne, ako to robí Simona Krainová spolu so svojou sestrou Yvonnou Maléřovou. Zuzana mala teraz dobrý dôvod popracovať na svojej postave, keďže sa predviedla ako moderátorka na ich firemnej party na Tenerife, ktorú organizovala spolu so svojím manželom Vlastom Hásjkom. A hoci tam pozvali množstvo svojich kamarátov z celého sveta, jej niekdajšia kamarátka Simona Krainová tam chýbala…