Cítim stiesnenosť, tvrdí spevák.

V Izraeli žil takmer štyri roky, dnes sa strachuje o priateľov a známych. Spevák Miro Jaroš (45) pre PLUS 7 DNÍ porozprával, čím si prechádzajú oni aj on sám. "Najhoršie je pozerať videá, ktoré kamaráti ´postujú´ na sociálnych sieťach. Alebo keď vidím zbombardovanú časť mesta, kde som bežne fungoval, keď som v Izraeli býval. Je mi smutno, cítim stiesnenosť a bezmocnosť," zveril sa nám inak bezstarostný spevák, známy tvorbou pre deti.

Na Blízky východ sa Miro Jaroš odsťahoval pred dvadsiatimi rokmi, na Slovensko sa vrátil, keď štartovala prvá SuperStar. V reality šou uspel a zostal doma. Akonáhle sa v sobotu ráno zobudil a videl, že v Izraeli vypukla vojna, napísal všetkým kamarátom a známym, ktorých v krajine ešte má. Nikomu sa nič nestalo. Zatiaľ.

"Všetci sú v bezpečí, ak sa to tak dá povedať. Väčšinou sa schovávajú v úkrytoch. Kamarátka Dianka, ktorá tam pracuje pre našu ambasádu, je v úkryte, kde môžu aj spať. Naviezli si tam stravu, lebo nevedia, čo bude. V okolí sa ozývajú výbuchy." Podľa speváka sa teraz jeho známi spoliehajú na izraelský protiraketový systém, ktorý by mal zneškodniť strely ešte vo vzduchu.

Za bezpečnosť si v Izraeli priplácate

Predstavte si, že idete na festival tanca a domov sa už nevrátite, lebo vás zmasakrujú teroristi z Hamasu. O udalosti v izraelskej púšti, kde takto v sobotu pripravili o život minimálne 250 mladých ľudí vrátane množstva cudzincov, Miro Jaroš predtým nepočul.

"Rozprával sa o tom len teraz s pani, ktorej som upratoval byt, keď som bol mladý a zarábal si v Izraeli na svoj prvý album. Ona je s manželom už v domove dôchodcov, ale je zničená z toho, že mladí ľudia, ktorí mali život pred sebou, sa išli zabaviť a zrazu tam vtrhli títo ľudia... Doteraz sa nevie, odkiaľ mali zbrane."

Izraelská vláda podľa Jarošových kamarátov doteraz nevysvetlila, ako sa teroristom z Hamasu podarilo do krajiny tak ľahko dostať. Podľa medializovaných informácií ich na možnosť ataku takéhoto rozsahu vopred upozorňovala egyptská tajná služba.

Doteraz si aj slovenský spevák myslel, že nič podobné sa nikdy nemôže stať. "Žil som v tom, že Izrael má najlepší bezpečnostný systém. Že všetko majú pod kontrolou. Všetko bolo vždy premakané. Napríklad pred každou reštauráciou vás čaká ochranka a kontroluje, či niekto dovnútra nepreváža niečo, čím by mohol ohroziť iných. V účte za jedlo, ktoré návštevníci platía, je zahrnutý aj výdavok na bezpečnosť," opísal svoju skúsenosť.

Keď Miro v rokoch 2001 až 2004 žil v Izraeli, v uliciach bežne stretával vojakov a vojačky so zbraňami v ruke. Ako je známe, muži tam majú povinnú trojročnú vojenskú službu, ženy v armáde zostávajú dva roky. "Všetci sme strašne prekvapení. Je to zlé, nerobí mi to vôbec dobre. Snažím sa sústrediť pozornosť na iné veci, aby ma to celé nezomlelo," dodal na záver Jaroš.