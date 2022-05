Spomínate si na sestričku Inu z legendárnej Nemocnice na kraji mesta? Zdá sa to až neuveriteľné, ale Andrea Čunderlíková práve oslavuje okrúhlu sedemdesiatku.

Kto by si nepamätal na jednu z kľúčových postáv legendárneho seriálu Nemocnica na okraji mesta, sestričku Inu? Rodáčka z Prahy, ale po otcovi polovičná Slovenka, herečka Andrea Čunderlíková oslavuje okrúhlu sedmedesiatku. Herectvo síce nikdy neštudovala, ale aj tak ju svojho času poznal ako herečku vari každý. Objavil ju režisér Karel Kachyňa, keď na pražských základných školách hľadal predstaviteľku pre jednu z dievčenských rolí pre film Vysoká zeď (1964). Ako romantické dievča sa osvedčila, a tak ju Kachyňa odporučil pre ďalšie filmy. Vďaka tomu sa Čunderlíková v druhej polovici 60. rokov objavila v ďalších filmoch, napríklad Káťa a krokodýl (1965), Malé letní blues (1967), Farářův konec (1968) alebo v komédii Zabil jsem Einsteina, pánové (1969).

Napriek tomu, že Čunderlíkovú hranie bavilo, vyštudovala strednú ekonomickú školu. Na DAMU ju neprijali pre nedostatok talentu, no napriek tomu sa nestratila. Zahrala si napríklad v poetickej komédii Rača, láska moja, ale najviac ju preslávil seriál Nemocnica na kraji mesta, v ktorom stvárnila lásku doktora Blažeja sestričku Inu. Rolu mĺkvej Iny pôvodne ani nechcela prijať, lebo sama má úplne inú povahu, je temperamentná a veľa rozpráva. Napokon však neľutovala a dokonca po rokoch prijala ponuku účinkovať aj v pokračovaní seriálu Nemocnica na kraji mesta po 20 rokoch.

Hoci sa to zdá až neuveriteľné, Andrea Čunderlíková práve oslavuje okrúhlu sedemdesiatku. Herectvu sa už dávno nevenuje, po prevrate ho vymenila za manažérsku pozíciu. „Moja sestra s manželom žili v emigrácii v Nemecku a mali tam prenajatý tenisový areál, kde jej muž dával hodiny tenisu. Po revolúcii sa rozhodol, že príde do Česka, a hľadal človeka, ktorý by mu to tu pomohol rozbehnúť. Dal mi ponuku a keďže ja som nebola zamestnaná v žiadnom divadle, ale mala som slobodné povolanie, tak som to skúsila,“ prezradila pred časom o sebe Andrea v horúcom kresle šou Jana Krausa.

K herectvu sa Andrea na čas vrátila v spomínanom pokračovaní Nemocnice. V súkromí je šťastne vydatá za muzikanta Ladislava Kleina (77), ktorý je bývalým členom kapely Olympic. Spolu majú dcéru Sandru Kleinovú, ktorá bola svojho času úspešnou českou tenistkou. Vďaka dcére je dnes dvojnásobnou babičkou, teší sa z dvoch vnučiek, Julie (14) a Sofie (v auguste 10).

Pred dvomi rokmi ju, podobne ako Abrhámovú životnú partnerku Libušu Šafránkovú, postihli ako vášnivú celoživotnú fajčiarku vážne problémy s pľúcami, z ktorých sa jej našťastie podarilo vyliečiť. V dobre koronavírusovej pandémie si však na svoje zdravie musí dávať ešte o to väčší pozor.