Bočanová nič netají. Život so mnou je len pre silné povahy, povedala a vrátila sa k svojmu ex

Mahulena Bočanová odhalila veľké tajomstvo. Prezradila jeden z dôvodov, prečo sa vrátila k svojmu bývalému priateľovi Petrovi Hanákovi.

Česká herečka sa s brnianskym podnikateľom rozišla pred troma rokmi. Napriek tomu sa ich cesty opäť spojili. Samotná Bočanová však priznáva, že to s ňou naďalej nebude mať jednoduché. I preto je rada, že aj po predošlých skúsenostiach ku nej vrátil a dal ich láske druhú šancu.

„Ak mám byť úprimná, život so mnou nie je jednoduchý. Je len pre silné povahy a divím sa, že so mnou niekto chce žiť. S Petrom sme spolu už niekoľko mesiacov a nechcem to veľmi rozoberať,“ Mahulena povedala pre Blesk a priznala tak, že svoj druhý začiatok vzťahu tentoraz veľmi dlho tajili.

Bočanová v jednom z bývalých rozhovorov povedala, že najväčším problémom bola pre ňu Petrova nespoľahlivosť. Krátko po rozchode preto smelo prehlasovala, že radšej zostane sama, ako keby mala riešiť takéto záležitosti. Prešlo však niekoľko mesiacov a zamilovaný párik sa opäť spoločne objavil v spoločnosti. Fanúšikovia ich mohli vidieť napríklad počas módnej prehliadky, ale aj na festivale v Karlových Varoch, kde sa Bočanovej priateľ ocitol po prvýkrát.

Aj prvé zoznámenie tejto dvojice bolo veľmi kuriózne. Bočanová doteraz o ňom veľmi nehovorila, ale konečne urobila výnimku. Ako prvý ju oslovil Peter, ktorý sa českú herečku snažil zaujať humorným spôsobom. Zjavne mu to aj vyšlo, keďže sú teraz opäť spolu.

„Niekde v rozhovore som povedala, že by mal môj ďalší chlap vyzerať ako Mr. Propper, vysoký a holohlavý. Peter sa to niekde dozvedel a poslal mi fotku s tým že on je ten pravý. Veľmi ma to pobavilo a začali sme spolu chodiť,“ Mahulena Bočanová poodhalila kúsok súkromia. Keďže Hanákovi nechýbala odvaha, dohodli si prvé rande a odvtedy to i keď s menšou prestávkou, funguje medzi nimi až dodnes.