Dobre si vybral? Miliardár Chlad bude mať krásnu mladú manželku, ale pozrite, ako teraz vyzerá jeho budúca svokra! FOTO

Miliardár Richard Chlad (60) chystá svadbu s krásnou Annou-Mariou Kánskou, dcérou Veroniky Kánskej (29), ktorú preslávila rola Blaženy v komédii Slunce, seno... Krásna blondínka Veronika Kánská (56) mala pred rokmi našliapnuté na skvelý život a kariéru, keď na konkurze zaujala režiséra Zdeňka Trošku, a on ju obsadil do jej životnej roly v trojdielnej komédii Slunce, seno... Odvtedy ju každý pozná ako Blaženu Škopkovú... Veronika sa napokon herečkou nestala. Skúšala sa prihlásiť na DAMU, a keď to nevyšlo, zamestnala sa ako knihovníčka. Založila si rodinu a porodila dve deti, syna Adama a dcéru Annu-Mariu.

Gény nepustia, a je na prvý pohľad jasné, po kom Anna-Marie zdedila krásu. Dcéru Veroniky Kánskej však čaká možno atraktívnejší život, ako mala jej mama. Blond krásku totiž nedávno požiadal o ruku český boháč Richard Chlad (60), bývalý automobilový pretekár, ktorý podniká v oblasti hazardných hier.

Richard Chlad už na začiatku vzťahu s Annou-Mariou venoval svojej láske obdivné slová: "Nie, to nie je Paris Hilton!!! To je moja nová /4mes/ priateľka-laska-ANNA. Anna-Marie Kánská, absolventka vysokej školy, zamestnaná, zároveň má aj "vedlejšak" ako cvičiteľka a vyznávačka jogy...celkom prírodná :-))." Český boháč na Anne okrem iného ocenil aj jej vzhľad, bez akýchkoľvek umelých skrášľovacích zásahov.

Hovorí sa, že ak chce muž vedieť, ako bude jeho žena vyzerať v neskoršom veku, stačí, ak si dobre obzrie jej mamu. V tomto prípade sa Chlad zjavne nemusí obávať, stačí sa pozrieť, ako teraz vyzerá jeho budúca svokra Veronika Kánská. Dávna kráska "Blažena Škopková" starne bez plastík a takto dnes vyzerá! Pozrite FOTO v GALÉRII.