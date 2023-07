Zuzana Plačková opísala detaily jej života po boku manžela Reného a ich syna Diona. Prezradila niečo aj na svoju mamu.

Jedni ju milujú, iní nenávidia. Kritika Zuzane Strausz Plačkovej (32) neprekáža, keďže klišé – aj zlá reklama je reklama – sa jej maximálne pozdáva. „Nie som ani zďaleka dokonalá, ale žijem svoj sen, a kto s tým má problém, nech si ma nevšíma a vykašle sa na mňa,“ skonštatovala Zuzana, ktorej každodenný život sleduje už takmer deväťstotisíc ľudí. Netají, že vďaka nim a svojej cieľavedomosti s manželom Reném a so synom Dionom žijú nad pomery.



Napriek tomu, že na sociálnych sieťach o sebe zverejňuje množstvo informácií, rozhovorom a stretnutiam s novinármi sa snaží vyhýbať. Týždenníku PLUS 7 DNÍ sa ju však podarilo presvedčiť na osobné stretnutie, v ktorom nezaprela svoju prostorekosť a priznala sa aj k veciam, ktoré na sociálnych sieťach nikdy nezverejnila.

Nič zadarmo

Na rozdiel od niektorých firiem si u Zuzany dlhy nikdy nerobí jej mama. Tá si od nej nevezme nič zadarmo a všetko si poctivo kupuje. „Moja mama ma veľmi podporuje, ale aj zlostí. Predstavte si, že ona mi pošle fotku s textom: „Aha, Zuzi, kúpila som si tvoj kolagén.“ Chápete to, že ja prídem do firmy a tam sa dozviem, čo všetko si moja vlastná mama nakúpila a zaplatila za to? Aj Renému vyjde cédečko a ona si ho sama kúpi. Mám na ňu nervy, že míňa svoje peniažky, keď jej to môžem dať. No zároveň je to milé.“ Jej mama sa často objavuje na Zuzaninom Instagrame, keďže jej pomáha so synom Dionom, ale už aj s podnikaním. „Mama predtým robila v pekárni a dlho som ju musela presviedčať, aby sa vzdala tej práce a pracovala pre mňa. Ona je tá generácia, ktorá je zvyknutá robiť. Dnes sa mladým robiť nechce, všetci chcú robiť instagramy a dostávať veľké peniaze za to, že nič neurobili a nič nevymysleli. Ja to vidím v kaviarňach; snažia sa len prvé dni a potom nič. Moja generácia je vymýšľavá a vyhovára sa na kadečo.“

Koniec stereotypov

Manželom sa darí nielen v zarábaní peňazí, ale doposiaľ za svoj najväčší úspech považujú to, že sa stali rodičmi. „Odkedy som mama, môj život dostal úplne iný zmysel. Keď som v práci, už sa neviem dočkať, kedy budem tráviť čas so synom. Hlavne tie rána a večery sú úplne o niečom inom. Práve pred pár dňami som vravela Renému, ako sa to všetko zmenilo. Už pominuli večery, keď sme boli obaja na telefóne, nudili sa a upadli do akéhosi stereotypu. No tento človiečik všetko zmenil.“ Zuzana vraj nikdy nezabudne na moment, keď svojho syna prvýkrát uvidela. „Nerodila som prirodzenou cestou a dodnes si pamätám moment, keď mi ho vytiahli z brucha a priložili na prsia. V tej stotine sekundy som sa do neho zamilovala. Priznám sa, že počas tehotenstva som sa veľmi bála, či sa budem vedieť vžiť do roly matky, pretože také malé deti som nikdy nebrávala na ruky a netočila sa okolo nich, pretože som pred tým mala veľký rešpekt. A preto sa teraz čudujem, ale som aj šťastná, že mi to všetko tak ľahko ide.“ Do rodičovských povinností zapriahla aj Reného. „Zo začiatku sa bál. No ja som ho vždy viedla k tomu, nech robí všetko ako ja. Raz som ho naschvál nechala na niekoľko hodín samého s malým, nech si to vyskúša. Jedlo zamiešavať už vedel, no verila som, že sa mu pokaká, nech si to sám skúsi. Zvládol to a odvtedy s tým nemal problém.“