Aj zlé skúsenosti nám môžu priniesť do života niečo dobré.

Stres, vysoké nasadené tempo a minimum oddychu. Boris Pršo žil život na plné obrátky. Vďaka svojej šikovnosti sa stal nielen obľúbencom slovenskej a českej smotánky, ale prepracoval sa aj k mnohým svetovým celebritám. Úspech si však vyžadoval veľa obety a minimum času, ktorý by moderátor venoval sebe. To si neskôr vyžiadalo privysokú daň.

Počas ďalšieho náročného obdobia sa zrazu jeho priatelia dozvedeli zdrvujúcu správu. Boris dostal cievnu mozgovú príhodu a bol vo vážnom stave. Nakoniec sa mu z toho podarilo dostať, no do úplného zotavenia ešte zostala dlhá cesta. Pomocou rehabilitácií si cvičil reč, pohybový aparát i motoriku, aby sa dokázal dostať do pôvodnej kondície. Len vďaka pevnej vôli sa jeho zdravotný stav napravil natoľko, že sa dokázal vrátiť späť k milovanej práci.

I keď táto skúsenosť znamenala pre Borisa Prša a pre jeho najbližších ťažkú skúšku, dnes to hodnotí úplne inak. Uvedomuje si, že práve vďaka cievnej mozgovej príhode pochopil, že jeho životný štýl musí zmeniť, lebo v podstate dostal druhú šancu.

„Dnes je to presne šesť rokov od mojej porážky. Šialené. Už šesť rokov. Ide to neuveriteľne rýchlo. A o chvíľku tu máme opäť koniec roka. Nechcem byť patetický, len trošku osobný. Ja už každý jeden deň tu považujem za dar navyše a snažím si ho tu užiť. Nech to znie akokoľvek zvláštne, ja porážku považujem za to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Upokojilo ma to, vrátilo, na chvíľku spomalilo. Som za to vďačný,“ Boris šokoval svojím vyjadrením, ktoré však myslel v tom najlepšom zmysle. Práve takéto životné udalosti nám ukážu, čo má byť našou prioritou a čo by sme si mali najviac ceniť.

Pršovi to pomohlo aj v inej veci. Po porážke videl, ako sa k nemu správajú ostatní z jeho okolia a kto sú jeho skutoční priatelia. „Upratal som si v živote ľudí – stretávam sa len s tými, ktorí stoja za to. Ostatných som eliminoval. Nechcú sa stretnúť, nepotrebujem ich. A keď o niečo stojím, alebo chcem – poviem to hneď. Netreba strácať čas. Verte mi. Nemusí sa vám to už podariť. Mojich šesť rokov ubehlo rýchlo a dúfam, že ďalšie roky mám pred sebou. V skvelej spoločnosti vás. Ďakujem vám za veľa. A najmä mojej skvelej rodine. Bez nich by nestálo za to žiť. Ľúbim vás,“ poďakoval sa svojim najbližším.

Práve Borisova rodina bola pre neho v tomto čase najväčšou oporou. Jeho mama pri ňom stála počas celej liečby a veľa času s ňou trávi aj teraz. Nedávno ho veľmi potešila tým, že sa rozhodla radikálne zmeniť účes, vďaka čomu teraz podľa neho vyzerá veľmi dobre.