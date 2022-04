Brzobohatého druhú ženu Kuchařovú pozná každý, no aha, ako vyzerala tá prvá: To že je ona? FOTO

Ondřej Brzobohatý nemá šťastie vo vzťahoch. Jeho exmanželku Tatianu Kuchařovú pozná každý, ale ako vyzerala Ondrova prvá žena? Pozrite FOTO!

V kariére sa mu darí, no v láske je to už horšie. Jediný syn legendárneho herca Radka Brzobohatého a herečky Hany Gregorovej akosi nemá šťastie vo vzťahoch. Je to len pár týždňov, čo sa mu rozpadlo už druhé manželstvo s bývalou najkrajšou ženou sveta Tatianou Kuchařovou. A to sa im dvom hovorilo, že sú najkrajší český pár. Keď pred časom fotografi ešte ženatého Ondra načapali s inou ženou, tvrdil, že s Tatianou nie sú spolu už od augusta a každý si žije svojím životom. Dnes už majú po rozvode.

Brzobohatý sa však rozvádzal už po druhýkrát. Rovnako neslávne sa totiž skončilo aj jeho prvé manželstvo s o štyri roky staršou produkčnou Johanou Inadrákovou. Ondro sa ženil pomerne mladý, v tom čase ešte žil jeho otec Radek Brzobohatý. Jeho rodičia však boli zo synovej prvej svadby a z ich prvej nevesty takí sklamaní, že mu na svadbu ani vôbec nešli.

Radek Brzobohatý sa ženil trikrát a až tretie manželstvo s Hanou Gregorovou mu vyšlo. Žeby Ondro išiel v stopách svojho slávneho otca? Nedávno sa totiž prevalilo, že si ešte počas manželstva s Tatianou Kuchařovou, hoci už podľa jeho slov nefungujúceho, začal s moderátokou Danielou Písařovicou, ktorá je od neho tiež o 4 roky staršia. Daniela by si veľmi priala rodinu a dieťa, nuž kto vie, možno to s ňou Ondrovi do tretice vyjde.