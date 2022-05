Rozvedený Brzobohatý už novú lásku neskrýva, pozrite, v akej spoločnosti sa s ňou objavil, ale...

Keď sa prevalil rozchod Ondřeja Brzobohatého a Tatiany Kuchařovej, fotografi českého Blesku načapali Ondra v dôvernou rozhovore s tanečnicou Zuzanou Pilnou, a tak si mnohí mysleli, že novou ženou v jeho živote je práve ona. Všetko však bolo napokon inak.

Ako sa neskôr ukázalo, Ondřej Brzobohatý už vyše pol roka tvorí pár s vychytenou českou moderátorkou Danielou Písařovicou, mimochodom, niekdajšou kamarátkou Tatiany Kuchařovej, ktorá aj potvrdila (ešte predtým, než oni dvaja k tomu zaujali akékoľvek stanovisko), že o ich vzťahu už tiež vie a mal začať ešte počas trvania manželstva Ondra a Tatiany.

Nový párik si však svoje súkromie chráni, a tak sa k svojmu vzťahu pochopiteľne verejne vyjadrovať nemieni. Ondro nereaguje vôbec a Daniela si jednoducho svoj súkromný život mieni nechať pre seba. Dokonca ani Ondrova mama, herečka Hana Gregorová, o ktorej je známe, že z predchádzajúcich neviest nebola nadšená, sa k novému páriku vôbec nechcela vyjadrovať, aby to nebolo vysvetlené zase inak, než to prípadne myslela.

Nedávno však zamilovaný párik pristihla čitateľka českého portálu belsk.cz pri ich prvom bozku na verejnosti, a už to išlo...Do Ondra sa hneď pustili poniektorí, zrejme priaznivci jeho ex Tatiany Kuchařovej, a hneď mu naložili, že Kuchařovú vymenil za chlapa. Daniela je totiž takmer rovnako vysoká ako Ondřej a pôsobí pri ňom možno trochu robustnejšie, nielen pre výšku ale aj pre črty tváre, ved pozrite ich spoločné fotky v GALÉRII.

Aktuálne sa Ondřej s Danielou spolu po prvý raz oficiálne objavili v spoločnosti, a to nie pri hocijakej príležitosti, ale rovno na tajnej oslave osemdesiatky rockera Petra Jandu, ktorú oslávencovi zorganizovala jeho dcéra Marta. Viditeľne dojatému Jandovi okrem mnohých iných prišli zablahoželať práve aj Ondřej s Danielou, a hoci to nejakí neprajníci okomentovali, že Daniela vyzerá ako jeho matka (je o štyri roky staršia) a má mužské črty tváre, pôsobili ako pár veľmi príjemne a seklo im to spolu, FOTO v GALÉRII!