Ondřej Brzobohatý na náhody už neverí

Český muzikant Ondřej Brzobohatý (40) začal po priznaní, že sa v intímnych momentoch rád prezlieka za ženu, spriadať pozoruhodné úvahy. Nepáčia sa mu spoločenské kódexy, ktoré sú podľa jeho slov „dosť pritiahnuté za vlasy“. „Napríklad na to, ako sa má muž správať k žene, netreba žiadne predpisy ani kódexy. Ako to má v tomto smere fungovať, nás predsa učili rodičia,“ rozhorčuje sa. To, že v súčasnosti tvorí pár s Danielou Písařovicovou (44), nepovažuje za náhodu.

Čas je relatívny

U Ondřeja Brzobohatého sa vzťah s Danielou Písařovicovou rodil nenápadne. „Keď som v roku 2013 tancoval s Taťánou v televíznej šou Stardance, tlačové besedy moderovala Daniela. Tam som ju videl prvýkrát. Už vtedy som si hovoril, že je to krásna žena. Ale už som mal niečo s Taťánou, tak som to nechal tak a nevyvíjal som žiadnu aktivitu,“ priznal s tým, že ľahostajná mu napriek tomu nebola.

StarDance. Ondřej počas súťaže v roku 2013 tvoril pár s Taťánou, na zábere, no sníval o Daniele. Zdroj: AHAONLINE

„Raz som ju pozoroval, ako sa na tlačovke baví s nejakým hlupákom. Hovoril som si, prečo s ním taká krásna žena vôbec stráca čas?“ čudoval sa a opísal moment, keď si obaja uvedomili, že sú do seba zamilovaní.

Vraj to bolo až v čase, keď netvoril pár s Kuchařovou. „Zašli sme spolu na derniéru predstavenia Don Quijote. Keď Sancho Panza na javisku vyriekol vetu ,Dve nešťastné lásky tvoria jednu šťastnú‘, pozreli sme sa na seba a bolo to. Som šťastný, že som po rozvode nemusel čakať niekoľko rokov, kým by som stretol niekoho, ako je Daniela. Čas je však relatívny. Čo sa má stať, to sa vždy stane,“ zaklincoval.

Vysoké ambície

Teóriu „keď po niečom túžime, stačí si to priať“ uplatňuje Ondřej Brzobohatý aj vo svojej profesii. Ešte ako začínajúci autor sníval o písaní skladieb pre slávne hviezdy. Po tom, ako ho oslovili Karel Gott, Hana Zagorová, Richard Müller či Dara Rolins, bol šťastím bez seba. „Vôbec som to nebral ako niečo normálne. Bol som nadšený a vďačný za všetky takého ponuky. Už len byť s nimi v štúdiu a sledovať, ako pracujú s mojou skladbou, bol pocit na nezaplatenie,“ hovorí s pokorou.

Lokálna kariéra mu už nestačí. Chce pracovať pre Robbieho Williamsa. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

V prítomnosti Dary Rolins vyslovuje prianie napísať jej ďalšiu skladbu. „Keď som pre ňu zložil Slowly, slávny dídžej MJ Cole ju zremixoval a v Spojenom kráľovstve sa veľmi dlho držala na popredných miestach v rebríčkoch,“ upriamuje pozornosť na nevšedný úspech. Už niekoľko rokov sa zaoberá ešte vyššími ambíciami. „Môj sen je natočiť album pre Robbieho Williamsa.“



„Zaoberám sa tým už asi dvadsať rokov. Preraziť vo svete považujem za veľmi reálne, ak si to človek praje a vysiela energie. Samozrejme, nebude vám to nič platné, keď pre to nič nespravíte. Treba disponovať talentom a mať húževnatosť. Ja takú vôľu mám. Ale nie je to o tom, že keď po prvom pokuse zlyháte, poviete si, že tam nemáte čo robiť. Práve naopak. Čím viac pádov zažijete, tým je cesta k tomu, aby ste sa dostali hore, lepšia,“ filozofuje.

A keď mu kšeft s Robbiem Williamsom napriek tomu nevyjde, svet sa mu vraj nezrúti. „Keby si vzal čo i len jednu pesničku, budem veľmi šťastný. A keď nie, budem vedieť, že som sa o to aspoň pokúsil. Napriek tomu budem šťastný. Obklopujem sa totiž ľuďmi, ktorí milujú život, a to ma robí šťastným,“ povedal.

