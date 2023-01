Bude svadba? Agáta tvrdí, že ju Soukup nepožiadal o ruku, no čo ten prsteň! Tajné zásnuby? FOTO

Početné fanúšičky sa Agáty Hanychovej počas živých vysielaní na sociálnej sieti neustále vypytujú, kedy konečne bude svadba s boháčom Jaromírom Soukupom. Agáta by sa aj vydávala, no jej partner ju vraj ešte stále nepožiadal o ruku. Agáta len so smiechom skonštatovala, že nevie, na čo čaká, keď aj tehotná už je.

Počas pohrebu jej babičky Olgy Žilkovej však fotografi na prsteníčku Agátinej ľavej ruky zaregistrovali prsteň s kameňom v tvare srdca, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Agáta ho príliš neukazovala, no aj tak ním vzbudila pozornosť. Konali sa vari tajné zásnuby? Agáta zatiaľ zahmlieva, no ako sa bude blížiť termín pôrodu jej tretieho dieťaťa, ktoré čaká s mediálnym magnátom, možno bude zdieľnejšia a dozvieme sa konečne pravdu.