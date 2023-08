K opaľovaniu sa nedostanem, lebo cestou k bazénu vždy objavím nadbytočnú trávu, tvrdí Zora Czoborová, ktorá zamieňa luxusné kabelky za motyky.

Fitnesová trénerka Zora Czoborová (56) patrí medzi ženy, ktoré sa rady ukazujú na spoločenských akciách, kde je svojím vzhľadom neprehliadnuteľná. Nepatrí však medzi paničky, ktoré sa vedia len fintiť, svoju kondíciu predvádza nielen na fitnesových pobytoch, ale aj prácou okolo svojej chalupy, ktorú má na Záhorí.

Žiadna zábava

Cesta z Bratislavy tam trvá asi pol hodiny, čo si pochvaľuje aj Zora. Privítala nás nenalíčená v domácom úbore a už z diaľky sme videli, že o jej záhradu je maximálne postarané. Po tom, čo nás ponúkla občerstvením, si odbehla do kúpeľne, kde sa jemne skrášlila a prezliekla.



Hneď za prvými tujami sme na ležadle zbadali je mamu, ako popíja čaj. Z tohto miesta sa Zora môže tešiť práve vďaka svojmu dnes už nebohému otcovi. Rodičia sa pred desiatkami rokov rozhodli, že si nekúpia byt v Bratislave, ale domček so záhradou na Záhorí. Odvtedy sa však na ich pozemku veľa zmenilo. „Kedysi vyzerala naša záhrada úplne inak. Bolo tu množstvo rolí. Mali sme nasadené obrovské kvantum zemiakov, paradajok, uhoriek a skleník s paprikami. Naši pestovali toľko, že sme to nestíhali konzumovať a začali sme to už aj rozdávať. Neskôr sa našej úrode darilo až tak, že sme zrazu mali problém už aj s tým, kto to bude od nás odoberať, lebo sme to už nevládali nielen jesť, ale už ani spracovávať. Preto som dospela k rozhodnutiu, že už stačilo, aby naši stále dreli v záhrade,“ zaspomínala si fitneska na minulé roky.

Bobuľovité dedičstvo

Zora sa napokon rozhodla, že ich veľkú pestovateľskú činnosť zruší. „Vysadila som všade trávnik, okrasné skalky a dala som postaviť bazén. Aj teraz je tu veľa práce, ale nie ako kedysi.“ Zhodli sa však na tom, že to jediné, čoho sa nevzdajú, je vinič. „Jedna pani ma prekvapila tým, že mi vyrozprávala, ako chodila zbierať tento vinič k staručkému dedkovi, ktorý ho v roku 1940 vysadil. Doteraz nám krásne zreje. Je to špeciálne sladká odroda, ktorú obdivujú moji známi vinári.“



Zora si svoju záhradu pochvaľuje najmä pre božský pokoj. „Veľkou výhodu je, že my tu ani necítime, že by sme mali nejakého suseda. Všade máme vysoké tuje, ktoré nám dopriavajú skvelé súkromie. Keď otec žil a mama ešte vládala pracovať, lebo nemala zdravotné problémy ako dnes, oni pracovali a ja som si ľahla pod strom a sledovala som vtáčiky. No to je už dávna minulosť. Keď sem prídem, manželovi Petrovi hneď nahlásim, čo všetko treba v záhrade urobiť.“

Nekonečný príbeh

Partner to na ňu zakaždým skúša, že pripraví dve ležadlá, prinesie občerstvenie a knihu, že najprv trošku zrelaxujú a potom niečo porobia. No málokedy sa mu vraj podarí dosiahnuť, aby si tam spolu nečinne poležali. „Vyberiem sa za ním dozadu k bazénu, ale cestou vždy niečo neodkladné zbadám. Pozriem sa doľava a vidím, že spoza niektorých kvetov už vykúka burina. Tak ju vytrhám, prípadne motyčkou niečo okopem. O meter ďalej zbadám, že už aj v skalke vytŕča a zavadzia nadbytočná tráva… Blížiac sa k manželovi zaregistrujem, že dážď alebo vietor mi na môj pekný trávnik ‚nazvláčal‘ nejaké škaredé halúzky. Hneď nato mi napadne, či už by nebolo dobre aj pokosiť. A toto je dookola. Takže čo myslíte, kedy dorazím na ležadlo? Všetci, čo majú dom, chalupu či len záhradu, vedia, že toto je ‚neverending story‘.“



Cestu k bazénu nepovažuje za trápenie, lebo manuálna práca na pozemku ju napĺňa. „Keď trhám burinu, premýšľam nad veľa vecami, pracovnými aj vzťahovými. Nie nadarmo sa vraví, že koníčky ako sadenie kvetov sú výborný odpočinok pre mozog. Je to síce namáhavé a musíme pri tom premýšľať, ale je to relaxácia.“ Zora sa teší aj z toho, keď si mamku posadí k skalke, kde pleje, a spoločne preklebetia aj niekoľko hodín.

Prehodnocuje

Zora sa nestará len o kvety, skalky a trávnik. Do rúk berie aj rôzne záhradné náradie, ktorým strihá tuje a iné stromy. K jednému z nich má však výnimočný vzťah, pretože tam visí búdka, ktorá bola „srdcovkou“ jej nebohého otca. „Sľúbila som mu, že o naše vtáčiky, čo do nej chodia, sa budem poctivo starať. Vždy majú čo zobať, do misky im naberám vodu a to majú ako pitný režim aj ako bazén, kde sa čľapkajú. Ich je v tej búdke niekedy viac ako desať. Neskôr príde iná partia. A to by ste neverili, ale ony majú akoby svoje časy, keď sa tie skupinky striedajú. Sú tu naozaj ako doma. Niektoré nie sú vôbec plaché a tak si zvykli na ten domček na strome, že môžete ísť úplne k nim a neodletia. Sú krásne a upokojuje ma to, keď ich sledujem.“



Zora svoju záhradu využíva aj na spoločenský život. Jej terasa je už roky obľúbenou párty destináciou. Chodí k nej množstvo priateľov a ona si užíva, že ich môže pohostiť aj inde ako v Bratislave. „Moja rodina, ale hlavne kamaráti sem veľmi radi chodia. Lahodí im toto prostredie, iný vzduch a atmosféra. Navyše z Bratislavy to majú len kúsok. Grilujeme, kúpeme sa, proste je tu super. Ono človek už v určitom veku – čo je môj prípad – prehodnocuje a zisťuje, že ho už tie párty až tak nebavia ako kedysi. Jednak toho bolo už za tie roky dosť a na druhej strane s priateľmi sa môžete stretnúť aj inde ako na žúre.“



Nepísanou tradíciou návštevy v záhrade je ešte jeden dôležitý detail.



„Očakáva sa odo mňa, že moje kroky povedú do pivnice, kde máme rodinné poklady.“



Asi viacerí tušia, aké poklady má Zora na mysli. Uvítacie drinky z ich kvalitne odstáteho alkoholu. „Môj otec bol za socializmu posudkový lekár, viete si teda predstaviť, koľko koňakov, rumov a šampanského v tej pivnici naskladoval. Minule som našla fľašu z roku 1985. Mama tam vždy písala rok výroby, aby sme to v budúcnosti dokázali oceniť. Máme tu aj staré vína, ktoré robievali moji rodičia. Mali veľa sliviek a marhúľ, aj z nich zostalo kvantum destilátov,“ vysvetlila a tajomnú pivnicu nám otvorila. V závere návštevy, keď nás Zora vyprevádzala, povedala, že ju tam môžeme prísť pozrieť aj na starobu, pretože zatiaľ majú s manželom plán zostarnúť tam a asi aj dožiť.