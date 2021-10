Bývalá SuperStaristka Konvičková sa teší z dcérinej izby, ale... To vážne má takýto šatník?

Už má doma veľké dievča. Markéta Konvičková pripravila dcére detskú izbu, ale...

Markéta Konvičková si so snúbencom Reném užíva bývanie v novom dome, ktorý si nechali postaviť, ale na jeho stavbu priebežne dohliadali. Mysleli si, že to pôjde, rýchlejšie, no stavba im zabrala dosť času, takže museli odsunúť iné dôležité veci, napríklad vlastnú svadbu. Napokon sa im ho podarilo dokončiť a prišla tá príjemnejšia časť - zariaďovanie.

Fotkami nového domu sa spokojná Markéta pochválila už dávnejšie, ale teraz prišla na rad detská izba pre jej dcéru Amálku, ktorá nedávno oslávila prví narodeniny. "Veľké dievča vo svojej izbičke. Ďalšie prvýkrát. Prvé dievčatko, prvé zariaďovanie detskej izby. Tešila som sa na to, a aj slza kvapla, a to ešte nemáme hotovo," pochválila sa speváčka.

Markéta ukázala fotky dcérinej izby, ktorá je ako z katalógu. Všetko pekne zladené v decentných farbách. Izbe dominuje najmä smotanová, béžová a sivá farba, doplnená je staroružovou. No hoci izba na pohľad vyzerala tip-top, fanúšičky k nej mali viaceré výhrady. Markéte vytkli, že pre také malé dieťa je málo farebná, chýbajú v nej pestré farby, ktoré deti milujú.

Fanúšičky si tiež všimli, že v detskej izbe chýbajú hračky, a tak na ne pôsobí veľmi sterilne. A takýto šatník, aký vybrala Markéta pre šaty svojej Amálky, by tiež nechceli. Viacerým tiež hneď udrelo do očí, že izba Markétinej Amálky nápadne pripomína izbu Bagárovej dcéry Rumie. Nuž, ale ako sa vraví, proti gustu žiaden dišputát. Markéte sa izba pre dcéru páči, a to je hlavné, napokon, každý môže mať iný vkus.