Čau, lásko: Speváčku Marcelu Holanovú by ste dnes už nespoznali: Prečo som tak veľmi pribrala

Kedysi bola Marcela Holanová (72) snom mnohých mužov. A dnes? Ledva chodí

Rusovlasá speváčka a exmanželka moderátora Karla Šípa Marcela Holanová (72), ktorú v osemdesiatych rokoch preslávil najmä duet s Karlom Gottom Čau lásko, je na nepoznanie. Z kedysi energickej a štíhlej speváčky talianskych šlágrov, ktorá bola erotickou fantáziou nejedného muža, je dnes plnoštíhla, ťažko sa pohybujúca starnúca dáma. Na javisko sa po dlhej odmlke rozhodla postaviť na akcii Muž roku. „Celkom som mala obavy, ale nakoniec to bolo veľmi fajn. Tá pauza mi dala zabrať,“ priznala pre PLUS 7 DNÍ.

Najprv vraj nemohla vystupovať kvôli kovidu, neskôr sa zotavovala z operácie bedrového kĺbu, no zároveň sa posťažovala, že ponúk aj tak veľa nemala. „Špeciálne ma mrzelo, že ma nezavolali na koncert, ktorý bol poctou Karlu Gottovi. Som presvedčená, že by ma tam chcel,“ povzdychla si. „Naozaj by som sa rada vrátila a nahrala aj nové skladby. Lenže nemám okolo seba žiadnych autorov. Rada spomínam aj na Slovensko. Tam bolo vždy krásne,“ uzavrela s nostalgiou.