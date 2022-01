Aha, aká krásna bola česká Bardotka Jana Brejchová v mladosti, ale ako sa jej vodí dnes? Taký krutý koniec si nezaslúžila!

Charizmatická herečka Jana Brejchová, jedna z najväčších osobností českého filmu oslavuje 82. narodeniny, hoci v jej prípade je o oslave ťažké hovoriť. Jana je totiž už niekoľko rokov ležiacim pacientom v pražskej LDN (Liečebni dlhodobo nemocných) a jej aktuálny stav je viac než smutný, taký trpký osud na konci svojho života si nezaslúžila. Jej dcéra, herečka Tereza Brodská len zmierene skonštatovala, že jej mama už nevníma okolitý svet. "Má neurologický nález na mozgu a na to žiadne lieky neexistujú. Nikdy sa to nezlepší, už sa to môže len zhoršiť. Je hrozné vidieť takto mamičku, ale stále si hovorím, že toľko ľudí je na svete chorých, že nie je jediná. Musíme to tak brať, že je to život," priblížila Tereza.

Nuž, staroba veľmi často nie je žiadna radosť, a u Tereziných rodičov to platí v obidvoch prípadoch. Jej otec, legendárny herec Vlastimil Brodský sa staroby veľmi obával. Bál sa toho, že bude pre svoje zdravie a vek nemohúci a odkázaný na iných. A keď bol raz takto spolu s herečkou Stellou Zázvorkovou navštíviť v nemocnici svojho hereckého kolegu Miroslava Horníčka, a videl v akom je stave, že už vôbec nevníma okolitý svet, niečo sa v ňom zlomilo.

Vlastimila Brodského zanedlho po tomto pre neho otrasnom zážitku našli mŕtveho na jeho chalupe v Slunečnej. Spáchal samovraždu zastrelením. Jeho exmanželku, Terezinu mamu Janu Brejchovú na staré kolená postihlo presne to, čoho sa herec sám tak veľmi obával. Jana už nevie o svete, Tereza sa so svojou mamou už nikdy neporozpráva. Nič viac však pre ňu nemôže urobiť, len to, čo už spravila, a to že jej zabezpečila starostlivosť v zariadení na to určenom, kde sa o ňu postarajú odborníci.



Jana Brejchová, ktorá patrila k najkrajším českým herečkám, dostala talent do daru. Heerectvo nikdy neštudovala, a pritom patrila medzi najväčšie české hviezdy, nielen tým, ako vyzerala, ale aj svojím hereckým umením. Pred kamerou sa objavila už ako trinásťročná v snímke Olověný chléb, ale diváci si ju môžu pamätať z úspešných titulov, ako napríklad ako napríklad Morálka paní Dulské, Vyšší princip, Kdyby tisíc klarinetů, Noc na Karštejne, či v komédii Hodíme se k sobě, miláčku...?, alebo z rozprávkovej série Arabela, kde si zahrala po boku Vlastimila Brodského kráľovnú.

Žiaľ, potom herečka jedného dňa znenazdania skolabovala. Spočiatku si všetci mysleli, že Janu Brejchovú zradilo srdce, vyšetrením sa však zistilo, že ide o niečo oveľa horšie. Herečka totiž v skutočnosti trpí degeneratívnym ochorením mozgu a miechy a jej stav sa už nedá zvrátiť. Síce ešte žije, ale svet okolo seba nevníma a už sa nikdy nedozvie napríkald to, že z jej jedinej dcéry Terezy je už babička...