Český moderátor roky vychovával cudzie dieťa. Dozvedel sa to až od neznámeho muža. V podobnej situácii bol v minulosti aj známy slovenský futbalista.

Petr Cehra alias Nasty je obľúbeným moderátorom českého rádia Evropa 2. Po rokoch v podcaste Pivo, Sunar a prachy prehovoril o tom, akú traumu zažil na jednej z dovoleniek. Práve tam bol konfrontovaný s informáciou, že starší syn Sebastian v skutočnosti nie je jeho.

„Zrazu prišiel cudzí človek na schôdzku a povedal mi, že to staršie dieťa nie je moje,“ porozprával o momente, ktorý prevrátil jeho život naruby. Po návrate domov si dal Nasty urobiť testy otcovstva u oboch chlapcov, ktoré potvrdili zlé správy. Sebastian naozaj nebol jeho a roky vychovával dieťa iného muža.

Prvé podozrenie nastalo už krátko po pôrode. Vtedy došiel českému moderátorovi anonymný mail, ktorý ho informoval o tom, že jeho partnerka v skutočnosti porodila syna inému mužovi. Neprikladal tomu však dôležitosť a myslel si, že je to jeden z ďalších neprajníkov, ktorý vymýšľa hlúposti. Bývalú si dokonca napriek tomuto upozorneniu vzal za manželku a neskôr spolu mali druhého syna Patrika.

Po testoch otcovstva s ich výsledkami konfrontoval svoju ženu. Tá sa vôbec nebránila a navyše Cehrovi zasadila druhú ranu. Vzápätí mu oznámila, že od neho odchádza kvôli inému mužovi. Moderátorovi Evropy 2 sa v tom momente zrútil svet. Všetko, na čom mu záležalo, bolo zrazu zničené. Séria zlých udalostí sa nakoniec podpísala aj pod zhoršenie jeho psychického stavu.

„Keď už nevieš kam, chceš sa vygumovať. Prišiel jeden deň, keď som mal čierno. Nemáš presný plán, či niekam skočíš, alebo si niečo niekam priviažeš, ale chceš sa vymazať,“ Nasty v podcaste popísal svoje najťažšie chvíle, keď chcel skoncovať so životom.

Maixner sa dozvedel pravdu pred dcérinou osemnástkou

V rovnakej situácii sa pred rokmi ocitol aj bývalý úspešný slovenský futbalista Štefan Maixner. Po krátkej známosti sa mu v roku 1992 ozvala bývalá priateľka Gabriela, ktorá mu oznámila, že je tehotná. Športovec si ju v návale eufórie vzal za manželku a čoskoro sa im narodila dcéra Kristína. Ich vzťahu to napriek tomu nepomohlo a nakoniec sa rozviedli.

Maixner sa však až takmer do osemnástich rokov o svoju dcéru vzorne staral. Kupoval jej drahé dary, venoval jej všetku pozornosť. Dokonca už nechcel ani žiadne ďalšie dieťa, pretože všetok svoj čas a úspory venoval Kristíne. Časom však boli fyzické i povahové rozdiely medzi Štefanom a jeho dcérou čoraz viditeľnejšie. Keď mala už takmer osemnásť, rozhodol sa podstúpiť DNA test. Ten mu potvrdil, že v skutočnosti nie je jeho dieťaťom. Roky tak investovala do dcéry, ktorá nebola vlastná.

„Exmanželka vždy apelovala – však je to tvoja dcéra! A dobre vedela, že nie je. Niektorí otcovia odídu a kašlú na dieťa. Pošlú nejakých päťsto korún, čo im určil súd, niektorí ani nepošlú. Toto odsudzujem,“ pred trinástimi rokmi prezradil pre PLUS 7 DNÍ.

Celú situáciu zle zvládala aj Štefanova matka, pre ktorú bola Kristína jedinou vnučkou a mala ju veľmi rada. „Každý zločin sa dá na základe DNA spätne prehodnotiť. Tak by to malo fungovať aj v tomto prípade. Niekto ma podviedol, zničil mi celý život a ešte sa na môj úkor obohatil. Je to citová ujma, podvod. Chcel by som, aby raz po mne dedilo moje vlastné dieťa. Prečo by som mal vlastné deti ukracovať na úkor takého, ktoré nie je moje,“ povedal Maixner, ktorý dcére a bývalej manželke zabezpečil byt a dokonca Kristíne plánoval kúpiť na osemnástku nové auto.