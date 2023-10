Český spevák Tomáš Klus priznal problémy, ktoré napáchal pod vplyvom alkoholu.

V Česku sa mu podarilo získať Zlatého slávika, hoci priznáva, že nie je excelentný muzikant. Jeho koncerty sú vypredané nielen vďaka piesňam, ktoré tvorí. Fanúšikov oslovuje svojskými názormi na život a nemá problém s nimi viesť diskusie. „Niečo také ako sláva neexistuje. Je to len svetlo nejakého reflektora, ktoré môžem využiť na pomoc iným. Napríklad prídem do nejakého hospicu a som tam celý deň. To je oveľa zmysluplnejšie, ako keď sú zo mňa ľudia šialení a vykrikujú moje meno. To nepotrebujem,“ vyznal sa český spevák TOMÁŠ KLUS (37) v exkluzívnom rozhovore, ktorý poskytol Erikovi Kollárikovi. Počas nášho stretnutia pred koncertom v Pezinku pôsobil vyrovnane, pokojne a bez problémov komentoval aj svoje životné bôle.

Svojím kufríkom plným čajov a náčinia na ich prípravu, ktorý nosíte všade so sebou, ste v brandži povestný.

Je veľmi dôležité, ako si človek čaj uvarí. Ja som rituálny človek, takže si na to potrpím. Keď príprave čaju venujete pozornosť, chutí úplne inak. Je to tak so všetkým. Aj so ženami. Vždy keď vidím krásnu ženu, viem, že je milovaná svojím mužom.

Odkedy v sebe pestujete túto vášeň k čajom?

Keď som začínal koncertovať, viedol som značne bujarý život. Mal som asi devätnásť, dvadsať rokov a dosť som pil. Fľaša tvrdého pre mňa nebola problém. Pil som whiskey, ale mal som rád aj dobrú vodku. Neviem, či som bol alkoholik, ale trvalo to asi sedem rokov. Dovtedy, kým som ako dvadsaťšesťročný spoznal svoju ženu, bol môj život jeden veľký „mejdan“. Prinieslo mi to nejaké osobné pochybenia a maléry, ktoré sa, nebyť alkoholu, nemuseli stať. Tak som sa rozhodol vymeniť závislosť za závislosť. Jedného dňa som si povedal, že keď sa naň vykašlem, ubudne mi veľa starostí. Preto som pitie alkoholu vymenil za pitie čajov.

Takže teraz úplne abstinujete?

Nie je to tak, že by som nepil vôbec. S Tamarou (manželka) sme zaviedli tradíciu, že raz do mesiaca máme rande, počas ktorého sme spolu celý deň a celú noc. Mamy alebo priatelia nám dávajú pozor na deti a my si užívame jeden druhého. Vtedy si dám aj mäso, ktoré inak nejem, alebo alkohol, ktorý už bežne nepijem. Bolo to úžasných sedem rokov, ale takto mi je lepšie. Najlepší spoločník na „mejdany“ je moje dievča. Na energiu bujarého večierka sa už dokážem napojiť aj triezvy. Zažil som ich toľko, že si viem v pamäti vyloviť, aká je to nálada.