Večná škoda, že sa Karel Gott (†80) nedožil toho, keď budú jeho dve najmladšie dcéry dospievať a meniť sa na mladé slečny. Určite by bol ako otec na ne právom pyšný, hoci, to bol aj za svojho života a tešil sa, aké šikovné dcérky má. Tie dve najmladšie mali možnosť vyrastať v kompletnej rodine, a aj to potom bolo vidno. Karel s Ivanou sa dievčatám venovali, koľko sa dalo, snažili sa podchytiť ich talent a nasmerovať ich k tomu, čo ich bude v živote tešiť.

Od smri Karla Gotta je starostlivosť o dcéry na pleciach Ivany Gottovej, a tá nad dievčatami drží pevnú ruku, čo je prirodzené, chce ich chrániť pred nástrahami sveta. Dievčatám preto svojho času zatrhla aj sociálne siete, hoci staršia Charlotte si predsa len po čase účet opäť založila, ale príspevkov je tam vzácne ako šafranu.

Ak Charlotte vôbec nejakú fotku na sociálnu sieť zavesí, je to udalosť. Stáva sa tak totiž len raz za dlhé obdobie. Takto sa v lete podelila o fotku z dovolenky v Taliansku, neskôr o fotku z výletu do Paríža. Tá letná však už z jej účtu zmizla, no aspoň tá z Paríža tam stále je. A teraz prišla Charlotte s novými fotkami a jej sledovatelia na nich mohli oči nechať.

Charlotte sa totiž pochválila zimnými fotkami, na ktorých vyzerá ako Snehulienka. Z Gottových dcér zrejme najviac zdedila podobu po svojom slávnom otcovi, alebo ešte skôr po svojej starej mame, matke Karla Gotta Marii Gottovej, ktorú ona nikdy nemala možnosť spoznať. A pozrite, ako sa Charlotte obliekla na fotky, veď tá vyzerá ako hotová modelka. Uvidíme, kam povedú jej kroky, a čomu sa bude v budúcnosti venovať.