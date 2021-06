S chorobou Popolušky to bolo oveľa horšie, než si všetci mysleli! Čo povedala uplakaná sestra?

Libuše Šafránková (†68) si svoje súkromie strážila, a tak len blízki vedeli, že s jej zdravím je to oveľa vážnejšie...

Slávna Popoluška sa z očí verejnosti stiahla už dávnejšie. Krásna, ale zjavne krehká herečka postupom rokov začala mať zdravotné problémy rôzneho charakteru. Už v roku 2009 mala mať nešpecifikované zdravotné problémy, pre ktoré nemohla splniť svoje pracovné záväzky. O päť rokov neskôr mala prekonať ťažký zápal pľúc a o pár mesiacov na to sa porobila náročnej operácii pľúc.



Jej blízki aj fanúšikovia sa obávali, že ich milovanú Popolušku postihla rakovina. Vtedy údajne išlo o nezhubný nádor na pľúcach, ale Šafránkovej museli odstrániť aj časť pľúcneho laloku. A navyše a pridružili aj pooperačné komplikácie, kedy herečku postihol pneumotorax. Herečka sa po operácii dlho zotavovala, musela podstupovať aj dychové cvičenia. Sama potom priznala, že to bolo veľmi zlé a preto sa ani neodvažuje tvrdiť, že sa má dobre, aby to nezakríkla, lebo človek nikdy nevie, čo si pre neho prichystal vesmír...

Zdá sa, že na Libušku to "ďalšie zlé" v jej živote ešte len čakalo. Herečka v pondelok oslávila svoje 68. narodeniny, keď jej okrem rodiny prišlo zablahoželať aj pár priateľov. No už v ten deň okolo 17. hodiny ju kamarátka odviezla do nemocnice, kde sa mala podrobiť bližšie nešpecifikovanému zákroku. Ako sa však podarilo zistiť českému portálu aha.cz, herečka mala v poslednom období znova dochádzať na chemoterapie a mala mať problémy s dýchaním.

A len dva dni po jej narodeninách zasiahla jej blízkych aj fanúšikov tá najsmutnejšia správa. Slávna Popoluška už nie je medzi živými, ako médiám potvrdil jej jediný syn Josef. Českému portálu aha.cz sa podarilo spojiť s jej sestrou Miroslavou, ktorá bola pre slávnu Popolušku veľkou oporou a starala sa o ňu, keď ochorela. Z jej slov sa tisnú slzy do očí...