Cibulková ukázala nové FOTO syna, nedokážete od neho odtrhnúť zrak: To ako vyzerá, vidíte to?!

Dominika Cibulková na rozdiel od iných celebrít nikdy nemala problém ukázať svojho syna na sociálnej sieti aj do tváre. Uvidíme, čo jej na to povie Jakub, keď vyrastie a "bude mať z toho rozum", ale zatiaľ je mu to zrejme jedno. Pozitívne na celej veci je však to, že synovými fotkami Dominika robí radosť početným fanúšičkám, ktoré sú do jej "malého princa" celkom zamilované. A ani nečudo...

Cibulkovej sledovateľky sa zhodujú, že malý Jakub sa Dominike a Michalovi ozaj vydaril. Jednak je v tvári naozaj očarujúci, ale je aj veľmi milý v prejave, jednoducho rozkošné malé dieťa. Dominika ho navyše veľmi pekne oblieka, ale ani nečudo, veď s outfitmi pre malého Jakuba jej pomáha jej dvorný vizážista Andrej Kusalík, ktorý mu dokáže zohnať naozaj zaujímavé kúsky.

Dominike tak doma rastie malý detský model. Cibulková sa nedávno na sociálnej sieti pochválila novou fotkou Jakuba v zimnom outfite, fanúšičky nad ňou len nadšene ochkali a nevedeli sa naňho vynadívať. Podľa nich je Jakub až rozprávkovo krásny. No jedna vec všetkým udrela do očí. Čo to má na nohách?! Veď pozrite FOTO v GALÉRII, aj to, čo k tomu fanúšičky napísali.