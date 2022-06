Keď ho miluješ, nie je čo riešiť...

Mária Čírová (33) spolu so svojím manželom Marošom Kachútom (48) vytvorila pre svoju rodinu s ich tromi deťmi útulný domov. Speváčka obľubuje rustikálny aj moderný štýl, a toto sa jej spolu s partnerom podarilo skĺbiť pri zariaďovaní ich bývania. S manželom radi varia, a tak centrom aj kráľovstvom pre nich vtedy býva ich kuchyňa, v ktorej je dosť priestoru pre vytváranie všelijakých nápaditých jedál.

Speváčka však dokazuje, že jej učarovalo nielen varenie, ale aj pečenie a je z nej skutočne zdatná cukrárka. Svojim trom deťom tak dokáže pripraviť maškrty od výmyslu sveta. So svojimi výtvormi sa zvykne pochváliť na sociálnej sieti a inšpiruje takto jej početné fanúšičky, aby nabrali odvahu. Podľa Márie to nie je zase až také zložité.

No nedávno sa Mária predsa len pochválila svojím pomerne náročným výtvorom, ani nie tak zložitosťou receptu, ale skôr množstvom trpezlivosti, ktorý k nemu potrebovala. "Punčové rezy som robila dva dni a zjedené by boli do 15 minút, ak by som ich neustrážila. Takto Hugi vyjedol jeden rad, ostatní sme si podelili ďalší a s tým posledným sme mohli ponúknuť aj babku, dedka a krstnú Agi. Postup je v podstate jednoduchý, ale vyžaduje si trpezlivosť," napísala speváčka hrdá na svoj výtvor.

A na potvrdenie svojich slov o tom, ako išli "punčáky" na dračku, zavesila na sociálnu sieť video s malým Hugom, ktoré nemá chybu, veď pozrite! Nuž, to je tak, keď ho miluješ, nie je čo riešiť...