Nad novým milencom Lucie Vondráčkovej mnohí krútia hlavou, a zdá sa, že právom, veď pozrite!

Speváčka Lucie Vondráčková bola na informácie o svojom súkromí vždy pomerne skúpa. Po tom, čo so svojím dnes už exmanželom Tomášom Plekanocm rozpútali rozvodovú bitku, sa stiahla ešte viac do seba. Bola ochotná hovoriť len o svojej práci, no keď prišlo na pretras jej súkromie, obrnila sa mlčaním.

Luciina početná fanúšikovská základňa sa však zaujímala aj o jej súkromný život, a najmä o to, či má po rozvode nového partnera, aj preto, že jej EX Tomáš Plekanec krátko po ich rozchode oznámil, že už má nový vzťah s tenistkou Luciou Šafářovou. A zanedlho mu pribudol aj tretí potomok, dcéra Leontýna.

Na Luciu Vondráčkovú sa však "lepili" také typy mužov, o ktorých si všetci mysleli že sa len snažia ťažiť z jej popularity. Lucie s nimi zväčša spolupracovala na svojich nových klipoch, ktoré chrlí jeden za druhým, kororna-nekorona. A spájali ju ozaj s kdekým, s bývalými málo známymi SuperStaristami či málo známymi športovcami. Lucie však vždy odmietla, že by išlo aj o vzťah.

A zrazu pred niekoľkými týždňami vyletela informácia, že Lucie má vzťah s moderátorom Petrom Vojnarom, ktorý kedysi pred rokmi spieval v chlapčenskej zostave T-Boyz. Sám má z predchádzajúceho vzťahu štvorročného syna, ale veštci, ktorí ich poznajú, len ťažko hľadali ešte nejaké ďalšie „spojivko“, čo by Luciu a Petra malo držať pokope.

Mnohí ich dokonca podozrievali, že len chcú takýmto spôsobom spropagovať spoločný projekt, klip, v ktorom obaja účinkovali a stvárnili milenecký pár. Obaja sa však dušovali, že medzi nimi ide o skutočný vzťah. A nedávno sa spolu po prvý raz objavili v spoločnosti, kde otvorene priznali vzťah, ale... Petr vyrobil Lucii poriadny trapas, ani nevedela, kam sa dívať. Veď pozrite v GALÉRII!