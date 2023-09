Bývalú miss predošlý snúbenec ohrdol napriek ťažkostiam, ktoré spolu prežili. V novom vzťahu je preto veľmi opatrná.

Počas víkendu mali v Česku trošku čudesnú a superutajenú svadbu. Vydávala sa bývalá česká miss a neskôr i riaditeľka tejto súťaže Eva Čerešňáková. Z predošlého vzťahu si odniesla toľko negatívnych spomienok, že svoju novú lásku držala vo veľkej tajnosti. Nikto dlho nevedel o tom, že našla nového muža svojich snov. A jeho identitu neodhalila dokonca ani na svadbe, ktorú sa jej taktiež podarilo utajiť.

Čerešňáková mala sobáš v kostole na Strahove. Priateľ ju požiadal o ruku minulý rok v Taliansku. Odvtedy urputne bránila odhalenie jeho identity. Fanúšikom prezradila iba takú maličkosť, že sa volá Pavel. Svadba mala byť podstatne skôr, no zrazu uprostred príprav ich zaskočila milá správa. Eva otehotnela, tak musela s vydajom počkať do pôrodu. I keď pôvodne vždy túžila mať sobáš skôr ako sa stane matkou, táto predstava sa jej nepodarila.

Šaty so špeciálnymi požiadavkami

Nevesta po tajnom obrade zverejnila niekoľko fotografií, na ktorých všetkých zaujali najmä jej nádherné šaty. Tie pochádzali od návrhárky Zuzany Lešák Černej, na ktorú mala niekoľko špeciálnych požiadaviek. Keďže sa jej dcéra Anička narodila len pred troma mesiacmi, musela tomu prispôsobiť aj svoje oblečenie.

„Malé bábätko a dojčenie bolo jedným z dôvodov, prečo sme dlho zvažovali, či sa tento rok pustíme do plánovania svadby. Na jar sme si hovorili, že počkáme na pôrod, či bude všetko v poriadku, koľko budem mať síl a ako sa budem cítiť. Pretože som si vždy priala najprv svadbu, potom dieťa, rozsekla som to a povedala, že nebudeme čakať. I napriek tomu, že času nebolo veľa, i preto, že s malinkým bábätkom to bolo naozaj náročné plánovanie, i napriek tomu, že plne dojčím a vedela som, že to bude tak trochu iná svadba, bola iná, ale bola krásna. A keď som so Zuzanou riešila moje svadobné šaty, zadanie bolo netradičné – prosím, navrhni ich hlavne tak, nech môžem ľahko dojčiť,“ Čerešňáková odhalila zákulisie príprav na Instagrame. Vraj keď sa snažila nájsť šaty pre dojčiace matky, bol to veľký problém, preto si ich nakoniec nechala ušiť.

Druhou požiadavkou bol dlhý závoj, ktorý meral tri metre a pôsobil majestátne. Spolu s bohatou kvetinovou aplikáciou Eva vyzerala ako kráľovná. Šťastná svadba bola pre ňu darom za problémy, ktoré zažila v minulosti.

Ona ho nesklamala, odvďačil sa jej zradou

Pred niekoľkými rokmi bola zasnúbená s Martinom Ditmarom, bývalým šéfom českej miss. Čerešňáková pri ňom stála aj v čase, keď mal vážne zdravotné problémy. Po období silného preťaženia skolaboval, skončil na JIS-ke a zažil klinickú smrť. Po jeho doliečení nastala medzi snúbencami hádka, po ktorej si dali krátku pauzu. Eva čakala, že po nej sa opäť vrátia k sebe, no Ditmar si medzičasom našiel novú priateľku. Ohrdnutá a sklamaná bola preto už vo svojom novom vzťahu veľmi opatrná a i kvôli tomu odmieta medializovať akékoľvek informácie o svojom manželovi.