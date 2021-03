Dagmar Havlová býva vo vile, ktorú zdedila po svojom manželovi. Takto to vnútri vyzerá!

Dagmar Havlová (67) to so svojím bývaním občas nemá jednoduché. Býva totiž vo vile na Delostreleckej ulici v Prahe, ktorá kedysi patrila otcovi jej manžela Václava Havla (†75), stavebnému podnikateľovi Václavovi Maria Havlovi (†82). O ňu za minulého režimu rodina prišla, ale po prevrate ju v rámci reštitúcie získala späť. Po smrti manžela Václava Havla v nej býva Dagmar sama, a niekedy to tam má celkom divoké.

Neďaleko domu Havlovcov sa totiž nachádza tunel Blanka a už od čias jeho výstavby majú okolité domy problém s tým, že im praskajú múry. Toto sa stalo aj s domom Dagmar Havlovej, ktorej praskol múr a následne aj vodovodné potrubie priamo pred Štedrým dňom. Nehoda jej zničili čerstvo vymaľovanú kuchyňu.

Menej dramatické to má Dagmar vo svojom "druhom domove", v starom dome, kde sídli jej Nadácia Vize97, a kde trávi pri práci skutočne veľa času, podľa toho to tam má aj zariadené. V celom priestore je množstvo obrazov a kníh, ale okrem pracovných stolov je tam aj pohodlná sedačka, ktorú s obľubou využívajú aj jej psy.