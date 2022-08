Dalibor Janda to zabil! Ukázal FOTKU, z ktorej pôjdete do kolien: Jeho manželka je šťastná žena

Kam sa naňho hrabú! Keď uvidíte, čím sa pochválil Dalibor Janda, pomyslíte si, že vás klame zrak...

Spevák Dalibor Janda pochádza z Moravy a jeho otec bol záhradník, tak má k rastlinám a celkovo k prírode blízko. Keď sa usadil v Prahe, býval dlhé roky v činžiaku, no vždy túžil bývať v dome, ktorý by síce vyzeral ako chalupa, ale dalo by sa v ňom žiť počas celého roka. A svoj sen si splnil pred vyše tridsiatimi rokmi.

Spolu s manželkou kúpili rozľahlý pozemok so starým spustnutým domom v Třeboradiciachch, ktoré ležia v severnej časti Prahy 9. Na vidieku našli vytúžený pokoj, ich sídlo sa pre nich stalo oázou pre oddych. Hoci dom navonok vyzerá ako chata, má všetko, čo má aj klasický dom, teda má priestory suterénne, ale aj príjemné a pohodlné podkrovie. Chatu pripomína nielen celá stavba, ale aj najrôznejšie detaily, napríklad drevené okenice a samozrejme tiež interiér. Tomu dominuje drevo, dominantou je drevené schodisko, v obývačke je krb.

A "špecialitou", ale aj typickým poznávacím znakom Jandovho obydlia je rozľahlá záhrada, ktorá bola podmienkou, keď so ženou hľadali vhodný priestor na presťahovanie. Dalibor sa odjakživa rád vŕta v hline, rád kadečo pestoval, šľachtil. Tak sa pochválil napríklad aj okrasnými kríkmi, ktoré sám vyšľachtil. Veľká záhrada mu však poskytuje priestor nielen pre „záhradničenie“, ale aj pre jeho zbierky sôch, má tam jazierko s trpaslíkom a dokonca aj zmenšeninu pyramídy, ktorú vlastnoručne postavil.

Janda sa aktuálne pochválil bohatou úrodou zo svojej záhrady, dopestoval famózne uhorky, papriku, paradajky, ale ukázal aj kríky obsypané kvetmi a arborétum. Dalibor sa okolo domu a záhrady riadne činí, všetko u neho vyzerá nádherne, jeho manželka je šťastná žena. A prečo sa jeho kvetom tak darí a jeho uhorky sú také veľké? Dalibor Janda má na ich pestovanie špeciálny recept.