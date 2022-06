Tak ako je to teda s nimi? Monike Bagárovej stačila jediná veta a...

Keď sa Monika Bagárová a Makhmud Muradov po ich rozchode znova vrátili k sebe, ich početní priaznivci mali radosť. Jednak kvôli nim dvom, a tiež aj kvôli ich dcére Rumii, ktorá si získala rovnako ako jej rodičia mnohých sympatizantov. A hoci Makhmud aj teraz veľa času trávi v rodnom Uzbekistane, kde okrem iného aj trénuje, mladá rodinka sa na sociálnej sieti z času na čas pochválila spoločnými fotkami, medzi inými aj z luxusnej dovolenky v Dubaji. Makhmud a Monika tak aspoň vytvárali zdanie o fungujúcej rodine, hoci fungujúcej skôr na diaľku.

Medzitým malá Rumia oslávila druhé narodeniny a špekulovalo sa, či ich oslávia v trojici, alebo len Monika s dcérou. Speváčka totiž dala Rumii k narodeninám originálny darček, pesničku s názvom Vysněná, kde sa vyznala z lásky k dcére, z toho, že je pre ňu zmyslom života a ako ju teší, že si začínajú úžasne rozumieť. V pesničke však ani náznakom nezmienila, že by takým zmyslom a oporou jej bol aj jej partner a otec Rumie Makhmud.

Mach sa napokon na oslavu dcériných druhých narodenín dostavil, no pred Monikou si príliš nešplhol. Keď totiž dostal otázku ohľadom svadby s Monikou, odpovedal, že on sa ženiť nepotrebuje, nepotrebuje papier na to, že má rád Moniku a rovnako ich dcéru a peniaze, ktoré by minul na svadbu, radšej dá deťom v detskom domove.

