Expartner Moniky Bagárovej jej uštedril ďalšiu ranu.

Bývalý priateľ Moniky Bagárovej (29) Makhmud Muradov (33) uštedril speváčke ďalšiu ranu. Zápasník už nejaký čas tvorí pár so Sabinou Karáskovou z Love Island, ktorú na rozdiel od Bagárovej predstavil rodine v Uzbekistane. Športovec prehovoril v programe TALK! Aj o svadbe. S Monikou Bagárovou pritom o tom nikdy nehovoril.

Rozchod Bagárovej a Muradova neprehol zrovna hladko. Speváčka totiž mala prísť zápasníkovi na početné nevery. Určite ju ranilo, že otec jej dcéry hovorí pri novej priateľke o svadbe a bábätku. Mimochodom, Monika sa vytúženého dňa v bielom nikdy nedočkala a ani to nebolo v ich vzťahu v pláne.



"Bavíme sa skôr o rodine ako o svadbe. Riešime, čo by sme si priali do budúcnosti. Ja svadbu veľmi nemusím, ale pokiaľ je pre rodinu dôležitá svadba, tak sa nebránim. Ani ďalšiemu dieťaťu sa nebránim,“ priznal Muradov. Počas rozhovoru zamilovane pozeral na Karáskovú, ku ktorej sa zo začiatku nepriznával.



S českou speváčkou mal bojovník dlhšiu krízu, no vzťah sa im nepodarilo zachrániť i napriek dcére Ruminke. Rozchod bol v ich prípade len otázkou času. Bagárová napokon tiež našla lásku. Už niekoľko mesiacov randí s podnikateľom Leonardom Lekajem.