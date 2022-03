To nemala robiť, či? Dara Rolins sa ukázala bez mejkapu a filtrov. Na toto sa Nedvěd každý deň díva?

Dara Rolins prežíva jedno z najkrajších životných období. Má všetko, čo potrebuje k šťastiu. Celé roky robí prácu, ktorá ju teší a baví. Má krásnu a šikovnú dcéru, dobré vzťahy v rodine. A má aj veľkú rodinu fanúšikov nielen na sociálnych sieťach, ktorí ju majú radi, pre to, aká je, ako sa im dokáže prihovoriť. A v neposlednom rade má po rokoch konečne vzťah, ktorý ju robí šťastnou a aj to na nej vidno.

Speváčka ostatné mesiace len tak žiari a teší sa z toho, čo má. O svoje šťastie sa zvykne podeliť na sociálnej sieti s fanúšikmi. Z jej slov cítiť pohodu, spokojnosť a vyrovnanosť. "Keď zapadá slnko v Turíne...Aj na tejto adrese trávime spoločný čas s mojou „smečkou“. A poslednou dobou dosť často. Teší ma, že rovnako ako mne, sa v tomto meste páči aj Lole. A čo ma teší najviac, že sú všetci, ktorí sú v tomto príbehu pre mňa dôležití - a to vrátane Mateja, navzájom tzv. v mieri a pohode. Kiežby bol tento jav povinnou výbavou každej rodiny...," napísala Dara k najnovším fotkám, na ktorých z nej vyžaruje spokojnosť.

Človek sa však všetkým nikdy nezavďačí. Dara "išla s kožou na trh", keď sa fanúšičkám ukázala nenalíčená a bez filtrov. Mnohé z nich to ocenili, podľa nich sa im ukázala taká, akú ju vída ju jej láska Pavel Nedvěd. Podľa viacerých ju mal fotiť práve on, keďže na tých fotkách vyzerá tak šťastne.

Lenže našlo sa aj dosť takých sledovateliek, ktorí sa do nej hneď pustili. Nepozdával sa im jej nos a hneď aj mali odpoveď, že za to môže zlá plastika. Podľa iných vyzerá Dara na fotkách, akoby bola čerstvo po zákroku. Opuchnuté oči a okolie nosa spôsobili, že Dara sa na seba vôbec nepodobá, akoby to ani nebola ona. A zaklincovala to Darina sledovateľka Zdenka: "Bože, kto to je? Je to živé, alebo z plastu?" Nuž, pozrite FOTO v GALÉRII, naozaj vyzerá Dara na tých fotkách tak zle?