Dara Rolins má už roky telo ako bohyňa, ale aj ona má niečo, za čo sa hanbí. Jednu časť svojho tela nerada ukazuje, lebo...

O Dare Rolins (49) je dobre známe, že si veľmi dáva záležať na to, ako vyzerá jej telo. Ani nečudo, veď aj to, ako vyzerá, ju živí. Na postave maká denne a gram tuku by ste na nej hľadali márne. Väčšina žien na tejto planéte jej môže závidieť. Minimálne to vymakané brucho s tehličkami a luxusné pozadie, ktoré tak rada vystavuje, keď je na dovolenke pri mori.

Aj teraz nedávno sa na sociálnej sieti podelila o odhalenejšie fotky. Dara totiž veľkonočné sviatky strávila spolu s dcérou Laurou a s rodinou za veľkou mlákou, a tak sa s fanúšikmi podelila o fotky z Floridy, a rovno aj z South Beach Miami.

Dara už klasicky predviedla štíhlu vymakanú postavu, ktorú už dostala aj po prestávke v cvičení kvôli zraneniu nohy do skvelej formy, čo fanúšičky ocenili: "No páni....vyzeráte náramne. Viem koľko úsilia a driny to muselo stáť a musím sa priznať,

že vám ticho závidím," napísala jej fanúšička La.vida.

No hoci je Dara na svoje vypracované telo pyšná, ale aj ona má niečo, za čo sa hanbí. Jednu časť svojho tela Dara na fotkách nerada ukazuje, iba keď to už inak nejde. Pozrite si FOTO v GALÉRII, čo jej na sebe tak prekáža. Má pravdu?