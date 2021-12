Dara Rolins teraz prežíva veľmi šťastné obdobie s novým partnerom. Pozrite, čím sa pochvália.

Keď sa Dara Rolins pred pár rokmi rozišla s raperom Rytmusom, dlho bola sama a na otázky o novom partnerovi vždy odpovedala, že až sa v jej blízkosti vyskytne niekto, kto bude stáť za to, dá vedieť. Dlho sa však nikto taký neobjavil a už to takmer vyzeralo, že Dara to so vzťahmi zabalila.

Ako nedávno vysvitlo, Dara si len dala na čas. Ale hlavne si dala dobre záležať na výbere. A potom všetkým oznámila že novým mužom po jej boku nie je len tak hocikto, ale rovno futbalová legenda Pavel Nedvěd. Z jej výberu boli nadšené nielen jej početné fanúšičky, ale "scvhálila" jej ho aj jej Luara, ako aj otec jej dcéry Matěj Homola.

Dara tak teraz zaslúžene prežíva veľmi šťastné obdobie s novým partnerom. Ako priznala na sociálnej sieti, ani sama neverila, že práve ju dostihne na konci roka takáto romantická nálada, veď pozrite tie nové fotky s Pavlom. Ten si ju ozaj rozmaznáva, ako sa patrí na pozorného part

nera.

Dara si je však po skúsenostiach, ktoré má za sebou, dobre vedomá toho, že vzťahy sú veľmi tenký ľad. Ale keďže je teraz ona veľmi šťastná, aj ostatným praje, nech je aj ich srdce plné lásky.

Hoci Dara tohtoročné Vianoce neplánovala stráviť so svojím novým partnerom, ako priznala pre reláciu Showtime TV Prima, obdobie medzi sviatkami už prežívajú spolu a nový rok spoločne aj s Laurou a pár priateľmi privítajú v Taliansku v horách. A tak sa pochválila takýmito romantickými fotkami.