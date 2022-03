Dara Rolins že opustila Nedvěda? Bolo to ozaj rýchle a dôvod? To by na jej mieste urobila každá

Dara Rolins sa už nemohla pozerať na to, čo sa deje a rozhodla sa konať! Opustila na čas Nedvěda, zbalila Lolu a...

Speváčka Dara Rolins prežívala jedny z najšťastnejších mesiacov vo svojom živote. Keď po dlhšej dobe od rozchodu s predchádzajúcim partnerom Patrikom Vrbovským odhalila, že už nie je sama a po jej boku je famózny český futbalista Pavel Nedvěd, poriadne všetkých prekvapila. Nový vzťah jej priali nielen jej verné fanúšičky

Dara síce nebola príliš nadšená tým, že sa ich vzťah stal verejným, viac jej to, pochopiteľne, vyhovovalo, keď neboli na očiach verejnosti a svoj vzťah si užívali v súkromí. Napokon sa predsa len s fanúšikmi podelila aspoň o zopár momentiek z ich vzťahu s Pavlom. Teraz sa však Dara na nejaký čas na sociálnej sieti odmlčala, ale napokon fanúšikom vysvetlila dôvod svojho odmlčania, aj prečo na čas opustila Pavla. Bolo to rýchle rozhodnutie, ale na jej mieste by to urobila každá.