Dara Rolins aj rok pred päťdesiatkou má telo, pre ktoré by vraždili aj o generáciu mladšie baby. A rozhodne ho nemá zadarmo, je o nej známe, že na sebe roky pracuje. Dara jednak dosť dbá na to, čo si dá na tanier, a v neposlednom rade aj poctivo maká. Cvičí najmä jogu, občas možno pridá posilňovňu, pre svoju prácu musí byť v kondícii a musí na ňu byť pekný pohľad.

No keď sme pri tom pohľade... Nedávno Dara na sociálnej sieti zverejnila novú, takmer polonahú fotku, ale takéto redakcie fanúšikov asi nečakala. Dara na nej síce vyzerá veľmi dráždivo, so sexi "drzým" výrazom v tvári, no keď fanúšikovia pozreli nižšie, mnohí z nich zostali znechutení, a aj to Dare rovno napísali, a vôbec ju nešetrili. "A dole je chlap alebo žena," provokačne sa spýtala Petra. "Úplne ako chlap dole to telo," píše Patrik. "Dara, to už vôbec nie je pekné, všetkého veľa škodí," pridala sa Janulka. "To je škaredé a vôbec to nie je ženské," myslí si Mária.

Pravdou je, že Dara si "dávala do tela možno až príliš", taký pekáč buchiet na bruchu, aký má ona, má máloktorá žena. Ale napokon, každému sa páči niečo iné, a je to tak v poriadku. No zdá sa, že Dara to už nemieni vo svojom živote s ničím až tak preháňať. Kvôli zraneniu totiž dlhšie nemohla cvičiť, len teraz po dlhej dobe opäť začala s jogou, ale už sa rozhodla zvoľniť tempo. A dôvod? Chce si viac užívať čas pre seba, svoju dcéru a svojho muža. Nuž, Dare zamilovanosť pristane, určite sa to ešte viac prejaví aj na je vzhľade.