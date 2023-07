Dara Rolins štartuje kariéru svojej dcéry Laury, tá je zatiaľ v rozpakoch.

Dara Rolins (50) má v porovnaní s vrstovníkmi výhodu, že vďaka detskej kariére mala možnosť mnohé legendy stretnúť naživo alebo s nimi dokonca pracovať. „Ivan Krajíček, Michal Dočolomanský, Karol Duchoň, Julo Satinský… Jula som zbožňovala, aj on ma mal veľmi rád. Ja si ich pamätám všetkých. Milan Lasica ma dokonca učil na konzervatóriu. Od spolužiakov som počúvala, aké je super, že sa s nimi poznám, ale priali mi to. Brali to tak, že patria do mojej slávnej bubliny,“ povedala nám.

Lola v rozpakoch

Na aktuálny ročník festivalu v Karlových Varoch bude mať špeciálnu spomienku aj speváčkina dcéra Laura Homolová (15). Oficiálne sa tam prvýkrát po boku slávnej Dary objavila na červenom koberci. „Až na poslednú chvíľu si uvedomila, že ide naozaj o veľkú vec. Keď sme sa blížili festivalovým autom ku kobercu a videla tam všetkých tých ľudí a kamery, mala z toho ´vietor´ a bola v rozpakoch. Ale myslím, že to zvládla veľmi dobre. Na druhej strane to pre ňu nie je nič také, čo by ešte nevidela. Akurát teraz si to vyskúšala sama na vlastnej koži,“ zhodnotila.

Nie je to jej prvá šoubiznisová aktivita. Lola si so slávnou mamou zaspievala počas jej bombastického koncertu v O2 aréne a krátko pred filmovým festivalom vo Varoch, pózovala elitnému fotografovi Braňovi Šimončíkovi. „Keď sme dávali dokopy program pre koncert v O2 aréne, celkom prirodzene prišla s tým, že čo keby… Samozrejme, ja som z toho bola nadšená, pretože ju do ničoho nenútim. Nemáme v rodine nesplnené ambície, všetko sa deje úplne prirodzene,“ vyznala sa.

Rovnako ako Dara je v šoubiznise doma už od detstva Ondřej Brzobohatý (40). Vďaka slávnemu otcovi Radkovi Brzobohatému a mame Hane Gregorovej poznal slávne hviezdy aj z obývačky ich domu. „Chodieval k nám Jiří Lábus, Olda Kaiser, Jiří Kodet, Láďa Štaidl… Bolo ich mnoho. Vnímal som, že sú slávni, ale pre mňa to boli milí a zábavní strýčkovia,“ poznamenal.



Vďaka otcovi už ako dieťa poznal aj festival v Karlových Varoch. „Mal ma v päťdesiatke a časom trpel tým, že si nepamätal ľudí. To mám inak ja už teraz,“ prehodil Ondřej s úsmevom a pokračoval: „Najskôr sem chodil s mamou, ktorá ho vopred upozorňovala na producentov, režisérov alebo mladých hercov, pretože on vôbec nevedel, s kým sa stretáva. Potom sem naivne začal brať mňa a myslel si, že ja to budem vedieť. Ale to sa veľmi mýlil, ja som nevedel nič,“ zasmial sa. Podobný problém má Miroslav Donutil (72). „Viem, že sú to všetko moji známi, no nie vždy si vybavím, odkiaľ sa poznáme. Ale keď kráčam po ulici, poznajú ma všetci priaznivci. Je veľmi fajn, že sa ku mne správajú prívetivo. V prípade, že je toho už na mňa veľa a chcem mať pokoj, manželka ma ochráni,“ povedal nám herec.