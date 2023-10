Speváčka si zaspomínala, aké veci prežila s otcom. Je smutná, že dnes nevidí jej úspechy.

Chystá repete. Speváčka Dara Rolins (50) má za sebou vypredaný koncert v českej O2 aréne a v januári ho chce zopakovať. Pred pár dňami zaspomínala na svojho nebohého otca Dušana († 68), pričom zosmutnela, že sa tohto jej úspechu už nedožil. „Dnes by mal môj ocko ‚narodky‘. Celý deň sa mi vracajú spomienky na všetko, čo ma naučil, ako nás všetky miloval. Na to, ako ma neprezradil, keď našiel vo svojom kabáte moje cigarety, a aký bol pyšný na každý môj úspech. Viem, že by sa usmieval od ucha k uchu, keby mohol byť na mojom koncerte v O2 aréne. Teraz, keď všetko nasvedčuje tomu, že si ho zopakujeme, premýšľam nad tým, ako aj vďaka nemu môžem všetky tie krásne veci prežiť. Byť súčasťou a tvorcom toľkých emócií, spomienok.“