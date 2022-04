Keď sa Dara Rolins pochválila na sociálnej sieti novou fotkou, fanúšikovia ju nespoznávali. To sa tak zmenila kvôli Nedvědovi?

Dara Rolins sa už roky pýši vymakanou postavou, ani sa nechce veriť, že onedlho oslávi okrúhlu päťdesiatku. Nájdu sa síce občas dobráci, ktorí jej radi pripomenú, že nuž nemá dvadsať či tridsať rokov, ba ani štyridsať, tak nech sa podľa toho správa a nech si nerobí hanbu... Nuž, k takýmto výrokom asi ani niet čo dodať.

Dara si však ako vždy išla svoje a je tým, kým chce byť. A tí prajnejší fanúšikovia ju považujú za ikonu a za rovnakú šupu, ako je napríklad Madonna alebo JLo. Keď sa však Dara nedávno pochválila na sociálnej sieti novou fotkou, takmer ju nespoznávali, taká zmenená tam bola.

Niektorí Daru prirovnávali k Ani Geislerovej, a to bol ešte ten lepší prípad... Fanúšička Dana jej rovno napísala, že to nie je ona. Natty zase tvrdila, že na prvý pohľad vyzerá ako jej súčasný frajer Pavel Nedvěd, nielen vlasmi ale ešte aj v tvári. Aj Fifo mal pocit, že sú s Nedvědom ako dvojčatá. No fanúšička Veronika na fotke ocenila, že je konečne bez filtrov: "Bez tých filtrov vyzeráš oveľa lepšie, netreba sa báť na seba pozrieť." Nuž, čo človek, to názor... Dara vo svojom veku vyzerá super, napriek tomu sa našiel známy muž, ktorý si ju neskutočne podal kvôli tomu, ako vyzerá.