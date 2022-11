Deti z komédie S tebou mě baví svět po 40 rokoch: To že sú oni? Zmenili sa na nepoznanie! FOTO

Dojímavé stretnutie po 40 rokoch! Deti z komédie S tebou mě baví svět sa zišli s už len jediným žijúcim filmovým oteckom na predvianočnom obede. Pozrite, ako dnes vyzerajú!

Ani sa nechce veriť, že od nakrúcania legendárnej komédie S tebou mě baví svět uplynulo už 40 rokov. Viacerí z jej tvorcov či účinkujúcich už nie sú medzi nami. Nedávno tento svet opustila aj autorka a režisérka filmu Marie Poledňáková (†81). A hoci všetky tri filmové maminy ešte žijú a darí sa im v podstate celkom dobre, z filmových oteckov do hereckého neba odišli už dvaja, Július Satinský (†61, Albert) a Václav Postránecký (†75, Michal) a žije, žiaľ, už len jeden jediný, a to herec Pavel Nový (74).

A práve s Pavlom Novým a filmovými deťmi zo slávnej komédie sa nedávno uskutočnilo spomienkové stretnutie v Malých Číčoviciach na skvelom predvianočnom obede. Pri vianočne ladených dobrotách zaspomínali na kúzelné aj vtipné momenty z nakrúcania komédie storočia S tebou mě baví svět. Pavel Nový dodnes s uznaním spomína na počin režisérky Marie Poledňákovej, ktorá si tento film doslova vydupala, sama si to napísala aj zrežírovala. Pôvodne námet ponúkla Českej televízii, a keď nepochodila, skúsila šťastie na Barrandove a uspela. A keďže dostala málo filmového materiálu, musela ním šetriť, preto každú scénu museli dôkladne naskúšať, aby sa vydarila "na prvú ostrú".

Aj pre deti bolo samotné nakrúcanie skvelým zážitkom. „To boli krásne tri týždne na horách. Páni nám stále robili zábavu, aby sme boli veselí,“ povedal Marek Dvořák, ktorý si zahral vo filme Bertíka a v čase nakrúcania osem rokov, čiže bol z detí najstarší. Neskôr to však so slávnym filmom pre filmové deti až také slávne nebolo, pretože im mnohí buď závideli ich slávu, alebo sa im vysmievali, napríklad kvôli nahej kúpacej scéne.

V každom prípade, od nakrúcania filmu uplynulo už 40 rokov, a to je dosť času na to, aby sa na menej príjemné momenty zabudlo a aby sa zaspomínalo len na tie krajšie a príjemnejšie okamihy. Český Blesk takéto stretnutie zorganizoval a pozvanie prijali Bertík (Marek Dvořák, 49), Míša (Václav Korda, 48) a Matýsek (Lukáš Pelánek, 41). Pri tejto príležitosti vznikli aj pekné zábery, veď pozrite FOTO v GALÉRII, ako dnes vyzerajú, už by ste ich asi nespoznali.