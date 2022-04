Tereza Pergnerová si v živote prešla peklo, ale podaril sa jej husársky kúsok. Všetko zlé z jej života je preč a ona sa teší zo svojej rodiny a detí.

Tereza Pergnerová (47) bývala kedysi najlepšou českou moderátorkou, pred rokmi si však takmer úplne zničila sľubne rozbehnutú kariéru, ale nielen to. Totálne si narušila aj rodinné vzťahy. Tereza sa dostala až na samé dno, keď prepadla drogám. Pokúšala sa s nimi prestať a išla sa dobrovoľne liečiť. V roku 2000 porodila syna Samuela. S jeho otcom Františkom Vomáčkom sa opäť vrátila k drogám..

O syna sa jej v tom čase starali starí rodičia. Po smrti otca sa vydala za Dalibora Korejsa, ktorý sa stal otcom jej syna. O štyri roky neskôr sa rozviedla a odvtedy žije so svojím partnerom Jiřím Chlebečkom, s ktorým má dcéru Natáliu. V ťažkých chvíľach ju podržala mama Jana, ktorá snáď ako jediná verila, že to zvládne. A Tereza to dokázala.

Spočiatku na nej bolo vidno, že si prešla naozaj ťažkým obdobím, ale čas je najlepší lekár na všetko. Tereza nikdy nevyzerala tak dobre ako teraz. Dozrela, dnes je mamou už dospelého syna a dcéry tínedžerky a teší sa z fungujúcej rodiny a z toho, že jej deti majú medzi sebou dobrý vzťah aj napriek väčšiemu vekovému rozdielu.

Tereza sa na sociálnej sieti pochválila ich spoločnou fotkou, ku ktorej pripísala takýto text: „On a ona. Brat a sestra. Syn a dcéra. Bola etapa, kedy sa im nechcelo spolu komunikovať. Osemročný rozdiel bol neprekonateľnou priepasťou ticha, nepochopenia aj vzdoru. Čas však pracuje spoľahlivo," spokojne skonštatovala hrdá mama.